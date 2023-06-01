Астролог назвал дату, когда произойдет масштабный прорыв на фронте

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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на прогноз астролога в интервью "Главреду".
Влад Росс. Фото из открытых источников
Он отметил, что июнь может стать месяцем мощного контрнаступления, когда "удача" будет на стороне украинских военных. И произойдет прорыв в борьбе с русскими захватчиками. По его словам, самой благоприятной будет ситуация перед полной 4 июня.
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До этого времени, как добавил он, — командованию ВСУ следует принять решение по направлениям наступления Вооруженных сил Украины.
Также, заметим, ранее Влад Росс заявлял, что уже в этом году есть все шансы вернуть Крым и завершить активную профессию войны. Более того, 2023 – может стать последним годом жизни Путина, рассказывал астролог.
Напомним, "Комментарии" писали, — Может повториться такая ситуация, как была в Виннице: астрологи прочат новые ракетные обстрелы Украины. Страна-террорист еще раз хочет навести панику и страх в украинских городах, планируя новые массированные атаки на Украину. Последствия могут быть очень критическими.
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