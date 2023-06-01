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Астролог назвал дату, когда произойдет масштабный прорыв на фронте

Астролог Влад Росс рассказал, что уже в этом месяце ВСУ ожидает значительное продвижение на фронте

сегодня, 11:55
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на прогноз астролога в интервью "Главреду".

Астролог назвал дату, когда произойдет масштабный прорыв на фронте

Влад Росс. Фото из открытых источников

Он отметил, что июнь может стать месяцем мощного контрнаступления, когда "удача" будет на стороне украинских военных. И произойдет прорыв в борьбе с русскими захватчиками. По его словам, самой благоприятной будет ситуация перед полной 4 июня.


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"Перед полнолунием в королевском, 7-м, градусе Льва, сложится наиболее благоприятный момент для украинской армии, чтобы начать полномасштабный прорыв на фронте, оттесняя врага", — сказал Росс.

До этого времени, как добавил он, — командованию ВСУ следует принять решение по направлениям наступления Вооруженных сил Украины.

Также, заметим, ранее Влад Росс заявлял, что уже в этом году есть все шансы вернуть Крым и завершить активную профессию войны. Более того, 2023 – может стать последним годом жизни Путина, рассказывал астролог.

Напомним, "Комментарии" писали, — Может повториться такая ситуация, как была в Виннице: астрологи прочат новые ракетные обстрелы Украины. Страна-террорист еще раз хочет навести панику и страх в украинских городах, планируя новые массированные атаки на Украину. Последствия могут быть очень критическими.

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