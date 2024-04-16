logo

BTC/USD

62777.22

ETH/USD

3059.34

LTC/USD

78.85

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Армию оккупантов пополнили наркоманы из Чечни: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Армию оккупантов пополнили наркоманы из Чечни: что известно

Враг все чаще прибегает к принудительной мобилизации из-за нехватки кадров

сегодня, 21:04
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

После огромных потерь российская призывная кампания по принудительной мобилизации и заключению контрактов с заключенными и "вагнеровцами" исчерпывает свои возможности.

Армию оккупантов пополнили наркоманы из Чечни: что известно

Захватчики пополняют свои ряды наркозависимыми. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, террористические власти России прибегают ко всем возможным способам, чтобы пополнить ряды штурмовых батальонов. Сообщается, что акцент делается на тех слоях населения, потери среди которых не будут производить социальный эффект в самой РФ.

По данным Центра сопротивления, в Чечне на войну против Украины забирают за употребление алкоголя и наркотиков.

Отмечается, что известно о конкретном случае, когда за употребление марихуаны мужчину средних лет силой забрали на войну, а через три месяца вернули его труп семье. Людей с зависимостями отправляют воевать согласно "устному приказу" главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщает Центр сопротивления, также стало известно о случае, когда Верховный суд Чечни отменил приговор местному жителю Рахиму Сайдарханову, получившему три года колонии за хранение наркотиков. Среди аргументов защиты в пользу обвиняемого было его участие в войне против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц не видит смысла в возобновлении диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, пока идет война в Украине, а российские войска находятся на украинской территории. Шольц заявил, что контакт с Кремлем станет возможен, когда Россия поймет, что мира под диктовку не будет, а Путин осознает, что ему нужно прекратить свою кампанию и вывести войска из Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия России готовится к крупномасштабному наступлению в четырех украинских областях. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на украинских и западных официальных лиц. По информации издания, российское большое наступление может начаться в конце весны или летом и может предусматривать нападение на областной центр. РФ планирует захватить больше территории Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-popovnyuyut-svoyi-ryady-narkozalezhnymy-iz-chechni/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости