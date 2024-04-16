Армию оккупантов пополнили наркоманы из Чечни: что известно

После огромных потерь российская призывная кампания по принудительной мобилизации и заключению контрактов с заключенными и "вагнеровцами" исчерпывает свои возможности.

Захватчики пополняют свои ряды наркозависимыми. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, террористические власти России прибегают ко всем возможным способам, чтобы пополнить ряды штурмовых батальонов. Сообщается, что акцент делается на тех слоях населения, потери среди которых не будут производить социальный эффект в самой РФ.

По данным Центра сопротивления, в Чечне на войну против Украины забирают за употребление алкоголя и наркотиков.

Отмечается, что известно о конкретном случае, когда за употребление марихуаны мужчину средних лет силой забрали на войну, а через три месяца вернули его труп семье. Людей с зависимостями отправляют воевать согласно "устному приказу" главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщает Центр сопротивления, также стало известно о случае, когда Верховный суд Чечни отменил приговор местному жителю Рахиму Сайдарханову, получившему три года колонии за хранение наркотиков. Среди аргументов защиты в пользу обвиняемого было его участие в войне против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц не видит смысла в возобновлении диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, пока идет война в Украине, а российские войска находятся на украинской территории. Шольц заявил, что контакт с Кремлем станет возможен, когда Россия поймет, что мира под диктовку не будет, а Путин осознает, что ему нужно прекратить свою кампанию и вывести войска из Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия России готовится к крупномасштабному наступлению в четырех украинских областях. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на украинских и западных официальных лиц. По информации издания, российское большое наступление может начаться в конце весны или летом и может предусматривать нападение на областной центр. РФ планирует захватить больше территории Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.