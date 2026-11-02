logo

BTC/USD

78112

ETH/USD

2283.73

USD/UAH

45.35

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Армия РФ впервые за долгое время начала терять территории: в США провели подсчет за октябрь
commentss НОВОСТИ Все новости

Армия РФ впервые за долгое время начала терять территории: в США провели подсчет за октябрь

Российские войска потеряли больше земли, чем захватили, причем отступление зафиксировано даже на приоритетном для Кремля Донецком направлении

2 ноября 2026, 07:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская оккупационная армия второй месяц подряд теряет территории в Украине. По оценке американского Института изучения войны (ISW), в октябре 2026 года оккупационные войска захватили или укрепили позиции на 139,85 кв. км, однако потеряли контроль над 167,14 кв. км. В результате чистые территориальные потери РФ составили 27,29 кв. км.

Армия РФ впервые за долгое время начала терять территории: в США провели подсчет за октябрь

Российские войска. Фото: из открытых источников

Средний темп продвижения российских войск оказался отрицательным – минус 0,88 кв. км в сутки. При этом захваты фиксировались только в Сумской и Запорожской областях. На остальных участках фронта, включая приоритетное для Москвы Донецкое направление, российская армия теряла позиции.

Еще более показательными выглядят результаты с учетом российских инфильтраций – проникновения небольших групп военных на территории, которые оккупанты фактически не контролируют. В таком случае чистые потери РФ составили уже 76,38 кв. км, или в среднем 2,46 кв. км ежедневно.

За октябрь российские силы захватили 10 населенных пунктов общей площадью 5,86 кв. км. В то же время украинские подразделения освободили или зачистили от российских инфильтрационных групп 11 населенных пунктов площадью 3,24 кв. км.

Таким образом, несмотря на продолжение наступательных действий, российская армия не смогла добиться общего территориального продвижения. Более того, аналитики фиксируют второй месяц подряд отрицательную динамику для войск РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская армия в 2026 году значительно замедлила продвижение в Украине, несмотря на рекордные потери личного состава и техники. Более того, украинским военным удалось провести серию локальных контрнаступлений и вернуть стратегически важные позиции. Одним из факторов изменения ситуации стало массовое применение беспилотников-перехватчиков. Об этом пишет Atlantic Council.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-1-2026/
Теги:

Новости

Все новости