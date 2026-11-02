Армия РФ впервые за долгое время начала терять территории: в США провели подсчет за октябрь

Российская оккупационная армия второй месяц подряд теряет территории в Украине. По оценке американского Института изучения войны (ISW), в октябре 2026 года оккупационные войска захватили или укрепили позиции на 139,85 кв. км, однако потеряли контроль над 167,14 кв. км. В результате чистые территориальные потери РФ составили 27,29 кв. км.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Средний темп продвижения российских войск оказался отрицательным – минус 0,88 кв. км в сутки. При этом захваты фиксировались только в Сумской и Запорожской областях. На остальных участках фронта, включая приоритетное для Москвы Донецкое направление, российская армия теряла позиции.

Еще более показательными выглядят результаты с учетом российских инфильтраций – проникновения небольших групп военных на территории, которые оккупанты фактически не контролируют. В таком случае чистые потери РФ составили уже 76,38 кв. км, или в среднем 2,46 кв. км ежедневно.

За октябрь российские силы захватили 10 населенных пунктов общей площадью 5,86 кв. км. В то же время украинские подразделения освободили или зачистили от российских инфильтрационных групп 11 населенных пунктов площадью 3,24 кв. км.

Таким образом, несмотря на продолжение наступательных действий, российская армия не смогла добиться общего территориального продвижения. Более того, аналитики фиксируют второй месяц подряд отрицательную динамику для войск РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская армия в 2026 году значительно замедлила продвижение в Украине, несмотря на рекордные потери личного состава и техники. Более того, украинским военным удалось провести серию локальных контрнаступлений и вернуть стратегически важные позиции. Одним из факторов изменения ситуации стало массовое применение беспилотников-перехватчиков. Об этом пишет Atlantic Council.



