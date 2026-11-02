Армія РФ вперше за довгий час почала втрачати територію: у США провели підрахунок за жовтень

Російська окупаційна армія другий місяць поспіль втрачає території України. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), у жовтні 2026 року окупаційні війська захопили чи зміцнили позиції на 139,85 кв. км, проте втратили контроль за 167,14 кв. км. В результаті чисті територіальні втрати РФ становили 27,29 кв. км.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Середній темп просування російських військ виявився негативним – мінус 0,88 кв. км на добу. При цьому захоплення фіксувалися лише у Сумській та Запорізькій областях. На інших ділянках фронту, включаючи пріоритетний для Москви Донецький напрямок, російська армія втрачала позиції.

Ще більш показовими є результати з урахуванням російських інфільтрацій – проникнення невеликих груп військових на території, які окупанти фактично не контролюють. У разі чисті втрати РФ склали вже 76,38 кв. км, чи середньому 2,46 кв. км щодня.

За жовтень російські сили захопили 10 населених пунктів загальною площею 5,86 кв. км. Водночас, українські підрозділи звільнили або зачистили від російських інфільтраційних груп 11 населених пунктів площею 3,24 кв. км.

Таким чином, незважаючи на продовження наступальних дій, російська армія не змогла досягти загального територіального просування. Понад те, аналітики фіксують другий місяць поспіль негативну динаміку для військ РФ.

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