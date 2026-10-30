Россия теряет преимущество на фронте: какое оружие меняет ход войны

Российская армия в 2026 году значительно замедлила продвижение в Украине, несмотря на рекордные потери личного состава и техники. Более того, украинским военным удалось провести серию локальных контрнаступлений и вернуть стратегически важные позиции. Одним из факторов изменения ситуации стало массовое применение беспилотников-перехватчиков. Об этом пишет Atlantic Council.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По оценке издания, успехи Украины связаны не только с усилением ударных возможностей средней дальности, которые нарушают российскую логистику, но и с развитием новой системы противовоздушной обороны на базе дронов.

Речь идет о FPV-беспилотниках и специализированных аппаратах-перехватчиках, предназначенных для уничтожения российских воздушных целей. Эта технология позволяет украинским подразделениям эффективнее противодействовать разведывательным и ударным дронам противника, ограничивая его возможности на поле боя.

Развитие такого направления во многом стало ответом на нехватку традиционных средств ПВО непосредственно на передовой. Важную роль сыграла украинская оборонная промышленность: по данным Atlantic Council, около половины отечественных военно-технических компаний сейчас производят различные модели FPV-систем ПВО или дронов-перехватчиков.

Эти разработки применяются не только на линии соприкосновения. Они также расширяют возможности защиты украинских городов и критической инфраструктуры от российских беспилотников, включая новые модели с реактивными двигателями.

Масштаб применения технологий демонстрируют приведенные изданием цифры: с начала 2026 года украинские подразделения сбили более 400 тысяч российских беспилотников различных типов.

В Atlantic Council считают, что развитие дронной ПВО помогает Украине перехватывать инициативу в борьбе за контроль над воздушным пространством над фронтом. Одновременно это ограничивает возможности России проводить наступательные операции и снижает вероятность крупных прорывов.

По мнению авторов публикации, заявления Кремля о неизбежности российской победы все сильнее расходятся с ситуацией на поле боя. Одним из ключевых факторов способности Украины противостоять численно превосходящему противнику стало именно инновационное использование беспилотников в качестве средств противовоздушной обороны.

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