Армия РФ пересекла критический предел неприкосновенного запаса ракет, - Гуменюк

Российская оккупационная армия уже пересекла красную линию неприкосновенного запаса ракет. Об этом в телеэфире сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишут "Комментарии".



В России остро стоит проблема нехватки ракет

Собственно, она отметила, что россияне пытались объявить "рождественское перемирие", чтобы выиграть время, собрать ракеты для нового массированного удара по территории нашей страны.

“Враг берет паузу после массированного ракетного удара, как правило, на 12-14 дней, для возобновления сил и синхронизации своих действий в разных подразделениях, – сказала Гуменюк. — А поскольку ракеты все-таки обладают свойством заканчиваться, они, конечно, еще не близки к финишу, но их гораздо меньше, и враги пытаются их экономить".

По мнению Гуменюк, это означает, что враги, скорее всего, будут использовать смешанную практику: когда и ракеты, и дроны запускаются одновременно в одной, так сказать, волне. А для этого нужно синхронизировать действия определенных подразделений, провести согласование военно-тактическое. И нужны определенные сроки.

Иранские дроны-камикадзе Shahed россияне тоже стали заметно меньше использовать. Это, прежде всего, связано с погодой — мороз и порывистый ветер в южных регионах Украины. Места запуска этих баражировочных снарядов как раз связаны с пролетом над морем, с пролетом в южном направлении.

Что касается имеющихся ракет, то Гуменюк отметила, что "калибры" они еще могут производить своими мощностями, а затем и пополнять запас.

"Хотя сложности с логистикой Крыма могут говорить о том, что некоторое время им понадобится для того, чтобы переснарядить ракетоносители, которые сейчас находятся в пунктах базирования в Крыму. И, возможно, поэтому они и готовят ракетоносители, которые могут находиться в Каспийском море”, — добавила Гуменюк.

Напомним, как писали "Комментарии", у Зеленского назвали сроки нового ракетного удара по Украине – Россия может массированно ударить ракетами уже в конце этой недели.

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