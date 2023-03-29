Армия РФ оккупировала 80% морской береговой линии Украины: Что нужно для освобождения

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Моесеенко Валентина
Фактически все подразделения ВСУ готовятся в совместной спецоперации освободить от врага береговую линию Украины. Об этом в телеэфире сказал эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, пишут "Комментарии". По его словам, необходимо провести анализ задач, чтобы определить средства, необходимые для освобождения береговой линии.
Освобождение морского побережья
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Он считает, что в Украине необходимо развивать надводные силы, которые сейчас очень слабы.
Андрей Рыженко отметил, что Украину интересуют ракетные катера, которые могли бы наносить ракетные удары по противнику.
Эксперт добавил, что на первом этапе Украине нужны небольшие катера, а с решением задачи в ближней морской зоне можно думать о более крупных кораблях.
Напомним, "Комментарии" писали ранее, что Резников рассказал о критериях победы Украины в войне против России, отметив: Украина точно победит в войне против России, когда будут восстановлены наши границы в 1991 году, будет обеспечена безопасность всех украинцев, а военные преступники будут наказаны.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в ВСУ сформированы ударные роты БПЛА. Беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии. Будут проводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизнь.
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