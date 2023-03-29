Армия РФ оккупировала 80% морской береговой линии Украины: Что нужно для освобождения

Фактически все подразделения ВСУ готовятся в совместной спецоперации освободить от врага береговую линию Украины. Об этом в телеэфире сказал эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, пишут "Комментарии". По его словам, необходимо провести анализ задач, чтобы определить средства, необходимые для освобождения береговой линии.

Освобождение морского побережья

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“Это будет проводиться общими видами и Сухопутных войск, и Воздушных сил, и Военно-морских сил. Затем нужно будет наши территориальные воды, экономическую зону брать под контроль. Здесь очень сильно растет роль Военно-морских сил, потому что нужны катера, которые будут патрулировать эти воды”, — отметил Рыженко.

Он считает, что в Украине необходимо развивать надводные силы, которые сейчас очень слабы.

“Оказали нам помощь в начале войны Соединенные Штаты Америки, поставившие несколько десятков 10-12-метровых катеров. Оказала нам помощь Великобритания снабжением противоминных дронов, которые можно запускать из этих катеров. Но этого недостаточно для того, чтобы освободить эти 80% оккупированной территории береговой линии", – заявил эксперт.

Андрей Рыженко отметил, что Украину интересуют ракетные катера, которые могли бы наносить ракетные удары по противнику.

“Дроны тоже необходимы, но они полноценно пилотируемые аппараты не заменят. Дроны могут быть очень эффективны в поиске и уничтожении морских мин, их можно использовать для защиты важных объектов в море, островов, газовых башен. Они могут это сделать очень эффективно и без участия человека, транслируя ситуацию в морской операционный центр. А ударные дроны могут бороться с надводными кораблями и подлодками противника. Однако без кораблей и катеров это сделать невозможно”, — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что на первом этапе Украине нужны небольшие катера, а с решением задачи в ближней морской зоне можно думать о более крупных кораблях.

Напомним, "Комментарии" писали ранее, что Резников рассказал о критериях победы Украины в войне против России, отметив: Украина точно победит в войне против России, когда будут восстановлены наши границы в 1991 году, будет обеспечена безопасность всех украинцев, а военные преступники будут наказаны.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в ВСУ сформированы ударные роты БПЛА. Беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии. Будут проводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизнь.

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