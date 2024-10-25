Армия РФ менее чем в 30 км от Днепропетровской области: военные сообщают о критической ситуации

Российские оккупационные войска приблизились на расстояние менее 30 километров к границе Днепропетровской области, сообщил младший сержант и командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов, известный по позывному "Осман".

Наступление РФ на Днепр (фото из открытых источников)

По словам Бунятова, осталось всего 29 километров до выхода на границу области с Покровского направления и 11 километров – с Гуляйпольского.

"Россияне прорвались к Вишневому в направлении Селидового, ситуация критическая. Их там очень много, а наших – очень мало. Это напоминает стаю мышей, бросающихся к зерну, и одного кота, не знающего, что делать", – написал он.

Ситуацию прокомментировал также лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", призвавший обратить внимание на ситуацию всех, кто еще не воспринимает ее всерьез.

"Возможно, тот факт, что до Днепропетровской области осталось меньше 30 км, станет холодным душем для тех, кто еще не понял серьезность ситуации. Для меня и моего окружения актуальным было и остается изречение: "Воля или смерть!". Сейчас пора выбирать свое жизненное кредо, поскольку оно повлияет на вашу дальнейшую судьбу", – подчеркнул "Алекс".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ранее Максим Жорин заявлял о том, что нужно готовиться к обороне Днепра. На данный момент динамика боев не позволяет расслабляться — военные советуют готовиться к обороне Днепропетровской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию экскомандира полка АЗОВ, майора ВСУ, заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина.

Он подчеркнул, что, учитывая ситуацию с Селидово, Покровском — Днепропетровскую область нужно готовить уже. И военный советует контролировать этот процесс.

