Армия РФ готовится сделать «жест доброй воли»: о чем идет речь

Российские пропагандисты начали готовить население к возможным уступкам на фронте, заявил в эфире Freedom директор Агентства по реформированию сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Оккупанты

Ягун подчеркнул, что по количеству личного состава, который россияне бросают в бой, по его состоянию и подготовке видно, что они просто задыхаются. Есть надежда, что в ближайшие недели это перемола должно закончиться, добавил эксперт.

Он обратил внимание на то, что на фоне возмущения россиян из-за постоянных ударов, взрывов и пожаров в их городах, в соцсетях появилась новая волна от "z-военкоров" о негативных тенденциях для армии РФ на поле боя.

Это один из вариантов того, что россиян готовят к тому, что не все так однозначно и что придется где-то отступать. Причем отступать не только потому, что на них давит украинская армия, но и из-за тенденций мирового сообщества, которое ставит условия перед Россией: если вы хотите, чтобы с вами общались, чтобы с вас снимали санкции, то вы должны идти на уступки, несмотря на ваши какие-то условные победы на линии фронта. Думаю, что один из вариантов – россиянам просто нарисуют условную победу, скажут, что мы свои задачи выполнили, теперь можем отходить”, — считает Ягун.

Эксперт напомнил, что таким же образом в советское время готовили россиян к выводу войск из Афганистана, а затем — к отходам армии во время Чеченской войны. Кроме того, добавил он, что-то подобное произошло и тогда, когда русские миротворцы покидали Нагорный Карабах. Несмотря на то, что россияне уничтожили все, что пытались сохранить армяне, они ушли с победными лицами, заявив, что выполнили свою задачу полностью, подытожил Ягун.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у РФ действительно начали возникать проблемы, особенно с мобилизационным ресурсом.



