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Армия РФ готовится сделать «жест доброй воли»: о чем идет речь

Россия, вероятно, готовится отступать по некоторым направлениям, к этому начали готовить свое население

сегодня, 16:15
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Автор:
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Ткачик Олеся

Российские пропагандисты начали готовить население к возможным уступкам на фронте, заявил в эфире Freedom директор Агентства по реформированию сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Армия РФ готовится сделать «жест доброй воли»: о чем идет речь

Оккупанты

Ягун подчеркнул, что по количеству личного состава, который россияне бросают в бой, по его состоянию и подготовке видно, что они просто задыхаются. Есть надежда, что в ближайшие недели это перемола должно закончиться, добавил эксперт.

Он обратил внимание на то, что на фоне возмущения россиян из-за постоянных ударов, взрывов и пожаров в их городах, в соцсетях появилась новая волна от "z-военкоров" о негативных тенденциях для армии РФ на поле боя.

Это один из вариантов того, что россиян готовят к тому, что не все так однозначно и что придется где-то отступать. Причем отступать не только потому, что на них давит украинская армия, но и из-за тенденций мирового сообщества, которое ставит условия перед Россией: если вы хотите, чтобы с вами общались, чтобы с вас снимали санкции, то вы должны идти на уступки, несмотря на ваши какие-то условные победы на линии фронта. Думаю, что один из вариантов – россиянам просто нарисуют условную победу, скажут, что мы свои задачи выполнили, теперь можем отходить”, — считает Ягун.

Эксперт напомнил, что таким же образом в советское время готовили россиян к выводу войск из Афганистана, а затем — к отходам армии во время Чеченской войны. Кроме того, добавил он, что-то подобное произошло и тогда, когда русские миротворцы покидали Нагорный Карабах. Несмотря на то, что россияне уничтожили все, что пытались сохранить армяне, они ушли с победными лицами, заявив, что выполнили свою задачу полностью, подытожил Ягун.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у РФ действительно начали возникать проблемы, особенно с мобилизационным ресурсом.




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Источник: https://uatv.ua/uk/propaganda-pochala-gotuvaty-rosiyan-do-mozhlyvogo-vidstupu-armiyi-rf-dovody-yaguna/
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 15:29

Та там на Росії повномасштабний занепад гірше ще ніколи не було. Тепер наші герої Росії профффесор Гетманцев, рейсхканцеляріст Борман тобто, Єрмак і Зе повномасштабно податки піднімуть для останнього потужного вдару, і, ось вони кордони 1991 - на тарілочці з блакитною кайомочкою!


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