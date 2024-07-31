Армия РФ готовится сделать «жест доброй воли»: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Российские пропагандисты начали готовить население к возможным уступкам на фронте, заявил в эфире Freedom директор Агентства по реформированию сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.
Оккупанты
Ягун подчеркнул, что по количеству личного состава, который россияне бросают в бой, по его состоянию и подготовке видно, что они просто задыхаются. Есть надежда, что в ближайшие недели это перемола должно закончиться, добавил эксперт.
Он обратил внимание на то, что на фоне возмущения россиян из-за постоянных ударов, взрывов и пожаров в их городах, в соцсетях появилась новая волна от "z-военкоров" о негативных тенденциях для армии РФ на поле боя.
Эксперт напомнил, что таким же образом в советское время готовили россиян к выводу войск из Афганистана, а затем — к отходам армии во время Чеченской войны. Кроме того, добавил он, что-то подобное произошло и тогда, когда русские миротворцы покидали Нагорный Карабах. Несмотря на то, что россияне уничтожили все, что пытались сохранить армяне, они ушли с победными лицами, заявив, что выполнили свою задачу полностью, подытожил Ягун.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у РФ действительно начали возникать проблемы, особенно с мобилизационным ресурсом.
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Ігор
сегодня, 15:29
Та там на Росії повномасштабний занепад гірше ще ніколи не було. Тепер наші герої Росії профффесор Гетманцев, рейсхканцеляріст Борман тобто, Єрмак і Зе повномасштабно податки піднімуть для останнього потужного вдару, і, ось вони кордони 1991 - на тарілочці з блакитною кайомочкою!