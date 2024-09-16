Армии нечем воевать: почему на фронте снова возник сильнейший дефицит боеприпасов

Экономист Павел Вернивский рассказал, что недавно беседовал с человеком, который достаточно неплохо владеет информацией о состоянии производства мин и боеприпасов. По его словам, сейчас практически все производство застряло на уровне 2023 года.

Дефицит боеприпасов

"Когда Камышин в начале работы министром немного нарастил производство по сравнению с Гусевым. Однако с тех пор никто новых мощностей не создавал и производство не наращивал. Производство 155мм снарядов вообще существует на уровне небольших опытных партий", — пишет Вернивский.

По его словам, якобы, никто не переживает о том, будет ли армия иметь чем воевать.

"И хуже всего в этом всем, что всем плевать чем и как будет воевать армия. Дефицит боеприпасов катастрофический! А все потому, что собственного производства нет. А наши союзники не сдерживают свои обещания и срывают сроки поставок даже снарядов по той же чешской инициативе", — отметил Вернивский.

При этом он добавил, что даже президент Владимир Зеленский недавно признался, что преимущество врага в снарядах Донецкого направления составляло в 12 раз.

Ну как признался? Похвастался, что из-за операции в Курской области сократили количество обстрелов в Донецкой области. И ясно, что эти снаряды пошли на другие направления. Угадайте, куда. Однако обо всех этих вещах почти никто не говорит. Полная тишина. И поскольку публично об этой проблеме никто не говорит, то никто ничего не делает для ее решения. Поскольку если о проблеме молчат, то ее вроде не существует", — подчеркнул экономист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военный Игорь Луценко отмечает, что он еще несколько недель назад говорил, что еще одна причина неприятно быстрого продвижения на Запад линии фронта в районе Покровска – это дефицит мин. Сейчас о факте недодачи мин на самые горячие участки фронта стали активнее говорить другие военные.



