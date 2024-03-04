Арестович указал, как Россия может начать войну против НАТО и захватить в ЕС «условный Крым»

Алексей Арестовчи говорит, что есть три опасных периода, которые Россия обязательно использует для дестабилизации ситуации в Европейском Союзе. По его словам, первый опасный период – это июнь. Тогда будет проходить голосование в Европарламенте и РФ заинтересована, чтобы туда прошли как можно больше правых политиков, которые теоретически могут начать блокировать выделение помощи Украине. Кроме того, в июне должен состояться и саммит НАТО. В его контексте Кремлю выгодно подорвать авторитет оборонного союза и показать, что он не может защищать территории своих членов от агрессии.

Алексей Арестович

Вторым опасным периодом, по мнению Арестовича, есть конец августа и начало сентября. Это время, когда в Соединенных Штатах будет вестись активная предвыборная президентская кампания. В этот период РФ может попытаться разорвать связь между США и Европой. В это же время может возникнуть также вопрос о целесообразности существования НАТО. При этом, отмечает Арестович, подготовительные работы по этому направлению уже ведутся. В частности, есть неоднозначные заявления экс-президента Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска, недавно заявившего о том, что НАТО нужно распустить.

И третий опасный период – это январь-февраль в следующем году, так называемый поствыборный период в США.

Как считает Арестович, Россия попытается напасть на одну из стран НАТО, чтобы доказать – Североатлантический союз не может защитить своих членов. По его словам, РФ выгодно дестабилизировать Польшу и Румынию, поскольку через эти страны идет основная военная помощь Украине. Однако напасть она может на "условный европейский Крым".

По словам Арестовича, Россия может создать так называемую "Нарвскую народную республику".

"Что будет делать Эстония? Что будет делать НАТО? Ничего. У них начнется тяжелейший политический кризис, потому что брать город обратно с 96% российского населения, да еще если на границе будет стоять 50 тысяч российской армии и 400 танков, самолеты будут летать в небе — я думаю , что они не смогут, а если смогут, это тем более спровоцирует кризис защиты русскоязычного населения, причем НАТО будет виновато – так это будет подано российской пропагандой",

– считает Арестович.

По его словам, вероятно, половина граждан НАТО скажет, что Нарва никому не нужна, потому что там большинство населения россияне, как и в Крыму, поэтому его можно просто отдать России.

"Зачем за это воевать, не поймет португалец, испанец, датчанин, француз. У НАТО начинается кризис, потому что есть ситуация агрессии против НАТО, а пятая статья не задействована",

– отметил он.

При этом Арестович не исключает, что в этом сценарии немалую роль сыграет и Трамп, потому что такие события выгодны ему, ведь, по его мнению, безопасность Европы должна быть проблемой именно Европы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Алексей Арестовчи недавно попал в скандал , когда заявил, что украинцы хуже россиян.