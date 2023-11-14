Арестович сделал мрачный прогноз по войне в Украине

Военный обозреватель и бывший советник председателя ОП Алексей Арестович предложил концепцию трех этапов войны в Украине. По мнению Арестовича, Украина достигла третьего этапа войны, который проиграет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Алексея Арестовича.

Алексей Арестович прогнозирует поражение Украины в войне с Россией. Фото из открытых источников

Алексей Арестович заявил, что в войне в Украине было три этапа. Первый с 24 февраля по апрель 2022 года, который Украина выиграла. Второй этап продолжался с апреля 2022 года до начала ноября 2023 года (выход статьи Залужного), который Украина свела в ничью. Третий этап, по мнению военного обозревателя, начался с ноября 2023 года и закончится поражением Украины.

"Я не вижу положительных сценариев для Украины на 2024 год", — утверждает Арестович и добавляет, что войну "мы проиграем", а Россия "намерена выиграть".

Арестович утверждает, что после поражения России на первом этапе, Кремль принял важные решения: развитие ВПК, обход санкций, изменение внешней политики, что привело к партнерству с Китаем. Напротив этому Арестович критикует Украину, которая по его словам "продолжает воровать". Кроме того, популярный блоггер говорит, что мы совершили еще одну страшную вещь.

"Столкнувшись с хтонью, мы поставили не на свет (как в первую войну), а на свой собственную хтонь: трупы буквами, акулка и стук на соседей за недержавну.", — критикует Арестович.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович назвал двух европейских лидеров, которые "продались" Кремлю.

Также "Комментарии" писали об Алексее Арестовиче, который опубликовал свою предвыборную программу, где указал на готовность не отвоевывать оккупированные территории.