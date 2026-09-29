Арестович разочаровал новым прогнозом: когда на самом деле завершится война

Мира пока не будет, напротив, война будет переходить дальше в тыл.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Такой прогноз сделал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, отметив, что значительная часть украинского общества до сих пор не ощутила войну в полном смысле этого слова. По его мнению, ситуация меняется, поскольку удары все сильнее затрагивают Киев и другие тыловые города.

Он объяснил, что в течение длительного времени у украинцев существовало своеобразное "двухмыслие" — публично люди выступали за войну до выхода на границы 1991 года, но в то же время продолжали жить обычной жизнью, воспринимая боевые действия как что-то далекое. По словам Арестовича, теперь война все больше приходит в тыл. С этим, по его мнению, будет постепенно меняться и общественное восприятие.

"Война – это не обсуждение в сети. Война – это когда нет интернета, света и воды. Когда нечем кормить детей. Когда ежеминутно что-то летит на голову. Когда эвакуация сама по себе грозит обстрелом или минным полем", — сказал он.

Арестович также заявил, что люди, непосредственно видевшие войну, за редкими исключениями, не призывают воевать за возвращение всех территорий исключительно военным путем. Он считает, что массовое осознание реальной цены войны придет не сразу. По его мнению, удары по украинским дата-центрам среди бела дня могут быть только началом дальнейших изменений.

Арестович особо обратил внимание на ситуацию в стране-агрессоре России. По его словам, там также пока нет массового понимания цены войны, а ее последствия сейчас проявляются, в частности, через перебои с бензином. Он объяснил, что настоящая цена войны для нее – это не удары по нефтепереработке и падение промышленности на несколько процентов. Реальные последствия окажутся позже, когда санкции и другие факторы сложатся падение целых отраслей на десять, пятнадцать, двадцать процентов, отметил он.

Рассказал Арестович, когда будут реальные шансы на мир.

"Реальные переговоры о мире возможны тогда, когда и в России, и в Украине люди массово начнут требовать от власти остановить войну, в том числе ценой уступок и компромиссов. Но до этого пока очень далеко", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Арестович назвал неожиданный сценарий завершения войны.



