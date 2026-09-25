logo_ukra

BTC/USD

84457

ETH/USD

2718.12

USD/UAH

44.84

EUR/UAH

51.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Арестович приголомшив новим прогнозом: назвав несподіваний сценарій завершення війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Арестович приголомшив новим прогнозом: назвав несподіваний сценарій завершення війни

Колишній радник Офісу президента Арестович заявив, що війна РФ проти України зайшла в ірраціональну площину, і назвав можливий сценарій її завершення

25 вересня 2026, 15:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Зустрічі лідерів США та України, а потім США та Китаю та обговорення питання завершення війни в Україні дали нові надії на припинення бойових дій та, встановлення, якщо не миру, то хоча б перемир’я. Однак експерти зазначають, що сподівання марні. 

Арестович приголомшив новим прогнозом: назвав несподіваний сценарій завершення війни

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

На думку колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича, швидкої деескалації чекати не варто. Війна за його словами, може завершитися не переговорами, а виснаженням сторін або раптовою зміною влади.

“Війна Росії проти України зайшла настільки далеко у взаємній недовірі та суперечностях, що її завершення вже навряд чи відбудеться через поступову деескалацію”, — наголосив він. 

За його словами, спроби пояснювати продовження війни лише економічними причинами недостатні. Конфлікт, на його думку, давно перейшов у площину, де раціональні аргументи вже не працюють.

“Я довго вважав, що Путін є раціональним. Так і є. Але він раціональний у своїй ірраціональній картині світу. А це означає, що він діє подвійно ірраціонально”, — заявив Арестович.

Він звернув увагу, що лідер РФ Володимир Путін мав можливість завершити війну значно раніше, однак цього не зробив.

"Раціонально з його боку було б не розпочинати війну взагалі. Раціонально було б закінчити її у квітні 2022-го, у листопаді 2022-го, влітку 2023-го. Нині вже 2026-й, але у Кремлі ці "раціональні" люди вирішили продовжувати воювати роками", — сказав Арестович.

В Україні ж, за його словами, давно прийнято рішення не здаватися і віддавати території без довгих кровопролитних боїв. На цьому тлі він прогнозує, що найближчим часом характер бойових дій суттєво не зміниться.

“Мінімум до літа наступного року процес війни протікатиме приблизно в такому темпі. Росія повільно наступатиме, а Україна — утримуватиме території, періодично контратакуючи. При цьому тили обстрілюватимуть практично щодня”, — зазначив він.

Арестович вважає, що фінал війни може настати через виснаження сторін або після раптової політичної зміни, зокрема несподіваного відходу одного з лідерів. У такому разі, на його думку, можливі фіксація статус-кво та замороження конфлікту по лінії розмежування. 

І це може статися зненацька швидко для багатьох, підсумував він. 

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що думають військові про завершення війни за 2 місяці.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/O_Arestovich_official/8404
Теги:

Новини

Всі новини