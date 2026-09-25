Арестович приголомшив новим прогнозом: назвав несподіваний сценарій завершення війни

Зустрічі лідерів США та України, а потім США та Китаю та обговорення питання завершення війни в Україні дали нові надії на припинення бойових дій та, встановлення, якщо не миру, то хоча б перемир’я. Однак експерти зазначають, що сподівання марні.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

На думку колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича, швидкої деескалації чекати не варто. Війна за його словами, може завершитися не переговорами, а виснаженням сторін або раптовою зміною влади.

“Війна Росії проти України зайшла настільки далеко у взаємній недовірі та суперечностях, що її завершення вже навряд чи відбудеться через поступову деескалацію”, — наголосив він.

За його словами, спроби пояснювати продовження війни лише економічними причинами недостатні. Конфлікт, на його думку, давно перейшов у площину, де раціональні аргументи вже не працюють.

“Я довго вважав, що Путін є раціональним. Так і є. Але він раціональний у своїй ірраціональній картині світу. А це означає, що він діє подвійно ірраціонально”, — заявив Арестович.

Він звернув увагу, що лідер РФ Володимир Путін мав можливість завершити війну значно раніше, однак цього не зробив.

"Раціонально з його боку було б не розпочинати війну взагалі. Раціонально було б закінчити її у квітні 2022-го, у листопаді 2022-го, влітку 2023-го. Нині вже 2026-й, але у Кремлі ці "раціональні" люди вирішили продовжувати воювати роками", — сказав Арестович.

В Україні ж, за його словами, давно прийнято рішення не здаватися і віддавати території без довгих кровопролитних боїв. На цьому тлі він прогнозує, що найближчим часом характер бойових дій суттєво не зміниться.

“Мінімум до літа наступного року процес війни протікатиме приблизно в такому темпі. Росія повільно наступатиме, а Україна — утримуватиме території, періодично контратакуючи. При цьому тили обстрілюватимуть практично щодня”, — зазначив він.

Арестович вважає, що фінал війни може настати через виснаження сторін або після раптової політичної зміни, зокрема несподіваного відходу одного з лідерів. У такому разі, на його думку, можливі фіксація статус-кво та замороження конфлікту по лінії розмежування.

І це може статися зненацька швидко для багатьох, підсумував він.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що думають військові про завершення війни за 2 місяці.



