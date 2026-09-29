Арестович розчарував новим прогнозом: коли насправді завершиться війна

Миру поки не буде, навпаки війна буде переходити далі в тил.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Такий прогноз зробив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, зазначивши, що значна частина українського суспільства досі не відчула війну в повному сенсі цього слова. На його думку, ситуація змінюється, оскільки удари дедалі сильніше зачіпають Київ та інші тилові міста.

Він пояснив, що протягом тривалого часу в українців існувало своєрідне “двоемисліє” — публічно люди виступали за війну до виходу на кордони 1991 року, але водночас продовжували жити звичайним життям, сприймаючи бойові дії як щось далеке. За словами Арестовича, тепер війна дедалі більше приходить у тил. З цим, на його думку, поступово змінюватиметься і суспільне сприйняття.

“Війна – це не обговорення у мережі. Війна – це коли немає інтернету, світла та води. Коли нема чим годувати дітей. Коли щохвилини щось летить на голову. Коли евакуація сама по собі загрожує обстрілом чи мінним полем”, — сказав він.

Арестович також заявив, що люди, які безпосередньо бачили війну, за рідкісними винятками, не закликають воювати за повернення всіх територій виключно військовим шляхом. Він вважає, що масове усвідомлення реальної ціни війни прийде не одразу. На його думку, удари по українських дата-центрах серед білого дня можуть бути лише початком подальших змін.

Арестович окремо звернув увагу на ситуацію в країні-агресорці Росії. За його словами, там також поки немає масового розуміння ціни війни, а її наслідки наразі проявляються, зокрема, через перебої з бензином. Він пояснив, що справжня ціна війни для неї – це не удари по нафтопереробці та не падіння промисловості на кілька відсотків. Реальні наслідки виявляться пізніше, коли санкції та інші чинники складуться падіння цілих галузей на десять, п'ятнадцять, двадцять відсотків, зауважив він.

Розповів Арестович, коли будуть реальні шанси на мир.

“Реальні переговори про мир можливі тоді, коли і в Росії, і в Україні люди масово почнуть вимагати від влади зупинити війну, у тому числі ціною поступок і компромісів. Але до цього поки що дуже далеко”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Арестович назвав несподіваний сценарій завершення війни.



