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Арестович рассказал, почему Путин не едет на фронт

Арестович рассказал, что мировые лидеры после визита в Украину меняли свое отношение к Путину

сегодня, 20:10
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Автор:

Лиля Воробьева

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, президент РФ Путин никогда не приезжает на фронт как украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом он сообщил, давая комментарий представительнице СМИ России Юлии Латыниной.

Арестович рассказал, почему Путин не едет на фронт

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Чиновник ОП продолжил, что многие руководители западных стран не хотели давать нашей стране необходимое оружие до тех пор, когда они не побывали в освобожденных от захватчиков населенных пунктах.

"Германия долго отказывалась от военной помощи Украине, но после посещения Олафом Шольцом Ирпеня его позиция изменилась. Чиновники ЕС, получившие эмоциональный опыт, резко изменили отношение к Путину и к тому, что действительно переживает народ Украины", — продолжил советник Офиса президента.

Арестович убежден, что Путин пугается подобных эмоций, ведь после этого у него может измениться отношение к бессмысленной смерти военнослужащих армии РФ.

"Сам Путин держится подальше от места боевых действий своей армии, боясь этого эмоционального опыта. С которым совсем по-другому будет отправлять русских солдат на мучительную и бессмысленную смерть. Жуковская система нуждается в диссоциации от реалий войны. Только так Путин может бросать на убой последние свои войска ", — подытожил чиновник.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ОП объяснили, почему США не заинтересованы в скорейшем разгроме армии РФ. Несмотря на постоянные просьбы Украины предоставить новейшее западное оружие, США не спешат положительно реагировать на эти призывы. Все потому, что применение дальнобойного оружия привело бы к быстрой капитуляции армии страны-агрессора, и тогда Запад столкнулся бы с дилеммой – что делать с той территорией, которая осталась на месте России. У американской стороны нет концепции относительно того, что делать с постпутинской РФ.




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Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/3004
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