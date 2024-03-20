Арестович рассказал об убийственном эксперименте, который ВР хочет провести над армией

Как заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, украинская армия носит полу анархический характер и, чтобы она повышала свою эффективность, необходимо увеличивать её организационную составляющую, а не понижать.

Алексей Арестович

Как считает политик, инициатива депутатов и юристов – ничто иное, как убийственный эксперимент в армии, который обернется развалом принципа единоначалия в армии, где у военнослужащего один командир, несущий полную ответственность за него и за отданные приказы.

"Офицер боится начальника, тонет в операционной бюрократии, теперь если еще он будет боятся подчиненных и зависеть от их ведения ситуации, то управление войсками снизиться до уровня плинтуса, что быстро приведет к катастрофе в армии и государстве в целом", — считает Арестович.

По его словам, в армии достаточно насущных проблем, решением которых могли бы заняться депутаты, но почему-то комитет решил заняться теми, что поднимет рейтинги в части электората среди солдат и их родственников, а не поднимет боеспособность армии.

"Есть проблемы с командирами-мясниками, на которых жалуются солдаты – с этим явлением нужно работать по-другому, но ставить всех офицеров под мнение и контроль личного состава – безумие", — подчеркнул Арестович.

Он также обратил внимание на то, что у нас так и не создана система военной юстиции, где бы могли, понимающие в военном деле специалисты, заниматься разными нарушениями в армии, в том числе и нарушениями командиров. Этим не могут заниматься гражданские люди по принципу работы в гражданской среде мирного времени.

"Второй кричащей проблемой является отсутствие аfter-action review (AAR) – системы анализа боев, с помощью которой делаются практические выводы и внедряются качественные изменения в системе управления войсками", — заявил политик.

По его мнению, разработка и внедрение этих систем существенно бы повысили эффективность армии, которая всех нас защищает.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению Арестовича, Россия может применить тактическое ядерное оружие.



