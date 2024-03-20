Арестович рассказал об убийственном эксперименте, который ВР хочет провести над армией

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Ткачик Олеся
Как заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, украинская армия носит полу анархический характер и, чтобы она повышала свою эффективность, необходимо увеличивать её организационную составляющую, а не понижать.
Алексей Арестович
Как считает политик, инициатива депутатов и юристов – ничто иное, как убийственный эксперимент в армии, который обернется развалом принципа единоначалия в армии, где у военнослужащего один командир, несущий полную ответственность за него и за отданные приказы.
По его словам, в армии достаточно насущных проблем, решением которых могли бы заняться депутаты, но почему-то комитет решил заняться теми, что поднимет рейтинги в части электората среди солдат и их родственников, а не поднимет боеспособность армии.
Он также обратил внимание на то, что у нас так и не создана система военной юстиции, где бы могли, понимающие в военном деле специалисты, заниматься разными нарушениями в армии, в том числе и нарушениями командиров. Этим не могут заниматься гражданские люди по принципу работы в гражданской среде мирного времени.
По его мнению, разработка и внедрение этих систем существенно бы повысили эффективность армии, которая всех нас защищает.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению Арестовича, Россия может применить тактическое ядерное оружие.
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Сергей
сегодня, 20:42
Арестович прав.