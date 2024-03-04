Арестович рассказал, куда РФ может ударить тактическим ядерным оружием

Россия может выставить миру ядерный ультиматум и даже нанести удар тактическим ядерным оружием, чтобы продемонстрировать решительность своих намерений.

Алексей Арестович

По мнению Арестовича, сначала Россия может ударить тактическим ядерным оружием по острову Змеиный. Это будет так называемый демонстрационный удар. Если на него не будет ответной реакции, которую ожидает Россия, тогда она может нанести второй удар тактическим ядерным оружием. По мнению Арестовича, в этом случае под удар попадет пограничный переход между Польшей и Украиной или Румынией. Как говорит бывший советник Офиса президента, такая цель будет неслучайна, потому что именно по этим переходам идут поставки оружия в Украину.

Если и этот удар не достигнет целей, тогда будет третий, считает Арестович. По его мнению, россияне могут ударить тактическим ядерным оружием по Жешуву, а именно по базе, где садятся американские военные самолеты.

После этого, считает эксперт, Россия может выставить ультиматум и пригрозить полноценной ядерной войной.

Как они там говорили? Мы сгорим в ядерном пепле и вы с нами, только мы попадем в рай, а вы куда? И что они будут делать тогда? У кого найдутся яйца, чтобы сказать – о'кей, ядерная война так ядерная война, стадион так стадион. Что и могло бы только остановить россиян",

– говорит Арестович.

По его мнению, ответом на эту неопределенность может быть разве что максимальное повышение ставок.

При этом Арестович отметил, что на Западе почему-то до сих пор не понимают, что Россия в случае завоевания Украины не остановится и пойдет дальше, поскольку будет чувствовать себя сильнее.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению Алексея Арестовича, Россия может напасть на Европейский Союз и даже определила свою потенциальную цель, чтобы показать слабость НАТО.