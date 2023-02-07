Арестович рассказал о сценарии, который прорабатывает Запад для Украины: в СНБО ответили

Результатом завершения полномасштабной войны в Украине может стать раздел страны по "корейскому сценарию". Как передает портал "Комментарии", об этом изданию "Страна" заявил экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович. При этом он признал, что представление украинцев о возможном мире с Россией за последние полгода заметно переменилось.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Алексей Арестович отметил, для успешного контрнаступления Украине нужны тысяч 400 идеально подготовленных солдат с натовским оружием, чтобы все это перемолоть и освободить захваченные территории, но пока что такого количества профессиональных военных у Украины нет.

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Также экс-советник главы ОП высказал мнение, что Украина может потерять часть Донбасса, но при этом прорвать южный фронт оккупантов.

На такие мысли уже отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

“Украина не Корея. Не будет 38-х и прочих параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты выхода "российского боевого корабля" установлены, изменений не предвидится, работают Силы обороны Украины”, — заявил секретарь СНБО.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Россия продолжает массированные атаки на Донбассе, особенно на Бахмутском направлении. Вопрос обеспечения сил обороны необходимым вооружением и боеприпасами обговорили в понедельник президент Украины, представители СНБО, ОП, военные и силовики на Ставке верховного главнокомандующего. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что не секрет – Путин дал приказ оккупационной армии как можно быстрее захватить Донецкую и Луганскую области. Действительно ли Кремль идет ва-банк? О чем говорит происходящее на фронте? Как события могут развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.