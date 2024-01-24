Арестович рассказал, как уехал за границу и готов ли уйти на фронт

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, находящийся с семьей в Нью-Йорке, отказался раскрывать подробности своего выезда из Украины в интервью блогерке Анне Олицкой.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

В ответ на вопрос он усмехнулся и заявил, что это "государственная тайна".

"Из депутатских групп либо Порошенко, либо "Голоса", сейчас не помню, направили в ГНС Украины вопрос: "Как уехал Арестович?" Ответ ГНС опубликовали в социальных сетях. Там было написано: "Государственная тайна", — сказал Арестович.

Она все-таки осторожно пыталась узнать ответ и уточнила, может ли он дать объяснение своему пребыванию за границей во время войны.

"Ну как-то уехал. Законно, конечно. На границе проблем не было", — ответил он.

По словам Арестовича, он находится сегодня в США как "независимый эксперт по украинскому вопросу". Также он заявил, что его работа направлена на оказание помощи Украине, а жизнь в Нью-Йорке связана с разными программами и вскоре завершится.

"У меня есть несколько программ, в которых я участвовал. Они, кстати, уже заканчиваются. Можно сказать, что моя деятельность имела определенную причастность к тому, чтобы Украине предоставили следующий транш помощи... Я здесь как независимый эксперт из Украины ", – сказал Арестович.

Также он несколько раз рассказал о своей квартире в престижном районе Нью-Йорка – возле Central Park. Где на Манхэттене с ним живет семья.

Отвечая на вопрос, когда он собирается вернуться в Украину, Арестович заявил, что очень хочет домой и открытые открытые кримінальные дела его не пугают. Но у него есть еще два проекта в Европе.

"У меня сейчас в Европе еще два проекта. Вот когда закрою, тогда и поеду домой. Я очень хочу домой. Те уголовные дела, которые открыли, меня не пугают вообще".

Также Арестович заявил, что готов уйти на фронт, если его мобилизуют.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Арестович сделал новое скандальное заявление