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Арестович рассказал, что начнется, как только ВСУ выйдут на границы Крыма

Бывший советник главы ОП считает, что после того, как ВСУ подойдут к границам Крыма, ударов, как в Евпатории в прошлом году, будет около 10 в неделю

сегодня, 10:38 comments1544
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Автор:

Кравцев Сергей

Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о планах украинских войск относительно деоккупации Крыма. Как передает портал "Комментарии", видео было опубликовано на YouTube-канале Арестовича.

Арестович рассказал, что начнется, как только ВСУ выйдут на границы Крыма

Крым. Фото из открытых источников

Бывший советник главы ОП прогнозирует, что после того, как ВСУ подойдут к границам Крыма, начнутся удары по военным объектам полуострова. Одними из первых объектов будут разрушены: Крымский мост, база ВС РФ и Черноморский флот.


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"Я скажу вам как военный, что будет. Весь праздник начнется, когда мы выйдем на границы Крыма. Начнется он с Крымского моста, чтоб было повеселее, а потом начнется обработка стратегических складов, аэродромов, военных баз и заводов, которые имеют отношение к поддержанию боеспособности российской группировки. И по флоту начнут работать", — объяснил Алексей Арестович.

По его словам, ударов, по примеру того, который наблюдался на аэродроме в Евпатории в прошлом году, будет по 10 в неделю. Такие события будут еще до того, как на территории полуострова появятся украинские солдаты.

Арестович посоветовал россиянам, переехавшим на полуостров за время оккупации, подумать о возвращении назад.

Что касается сроков активной фазы деоккупации Крыма, то Алексей Арестович уклонился от прямого ответа, заявив, что это произойдет в "очень короткие сроки".

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин подписал новый скандальный указ касательно украинцев на оккупированных территориях. Теперь тех из них, кто не принял гражданство России в оккупации, могут "выдворить". Параллельно с этим появилась информация (со ссылкой на секретные документы Пентагона), что России не хватит сил для контроля над оккупированными территориями. Связаны ли последние путинские указы о паспортизации с обозначенными проблемами оккупантов? Какие риски это несет для украинцев? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EslFjErllHQ
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:22

Курчат в осені рахують. Особливо там, де все не справжнє гниле корумповане і по православному брехливе. І рахувати курчат ми почали ще з квітня 2022. Нарахували 2: гніле дерево не дасть гарних плодів; Зе, це остаточний вирок Україні.


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