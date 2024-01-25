Арестович признался, врал ли он о 2-3 неделях войны и назвал новую дату завершения агрессии РФ

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что одна из частых претензий, которую ему выставляют, касается того, что он якобы в первые недели войны врал о скором ее завершении, чтобы успокоить украинское общество. Как передает портал "Комментарии", об этом Арестович рассказал в интервью Анне Олицкой, находясь в США.

Алексей Арестович. Фото - из открытых источников

"Знаменитые 2-3 недели родились из того, что я был членом Стамбульской переговорной группы. Я знал, что через 2-3 недели будет встреча в Стамбуле и она должна будет остановить войну вообще. А потом уже должна была быть встреча Зеленского и Путина. Все это было решено. Календарь существовал. Я знал, что я говорил, а не потому что успокаивал обманом", – объяснил Алексей Арестович.

Он добавил, что он точно знал календарь встреч и все шло к тому, что стороны примирятся и прекратят вести огонь.

Экс-советник главы Офиса президента отметил, что он, как военный хорошо понимал, что происходит и потом уже, после многих событий озвучил новый прогноз, сказав, что эта война будет до 2035 года. При этом Арестович уточнил, что имеет ввиду не российско-украинскую войну, а серию войны в мире, где Украина также будет принимать непосредственное участие или будет находиться под сильным влиянием этих войн.

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