Арестович предсказывает взрыв "информационной бомбы" в Украине

Украину в скором времени ожидает взрыв "информационной бомбы" — скандал вокруг темы "сдачи Юга" в начале широкомасштабного вторжения, заявил экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом, как сообщают "Комментарии", популярный блоггер заявил заявил, комментируя публикацию Би-би-си, в которой рассказывается, что среди фигурантов дела о "сдаче Юга" есть и главнокомандующий Валерий Залужный. При этом журналисты Би-би-си отметили, что процессуальный статус Залужного пока не ясен.

Арестович

"В последние недели мы увидели череду событий, которые показывают, что долгое время шел непубличный процесс расследования причин быстрой оккупации Юга, а сейчас он выплёскивается в виде интервью генерала Соколова, смерти бывшего главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуты и большой статьи на BBC об уголовном производстве, где фигурируют украинские генералы, включая Главнокомандующего Валерия Залужного, — написал Алексей Арестович в своем посте в Телеграмм. - В статье указывается, что в узких политических кругах это дело называют "делом Залужного". По всей видимости, в скором времени мы станем свидетелями взрыва информационной бомбы, когда дело станет публичным.

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Арестович прогнозирует, что после выхода дела в публичную плоскость возможные обвинения в адрес Залужного "потрясут всех". Это в свою очередь может повлечь утраты управляемости процессом, пишет блоггер, не конкретизируя в чем может проявится потеря контроля над "процессом".

- Итог: мы на пороге большого информационно-политического скандала, замять который уже не получится, — резюмирует Арестович.

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