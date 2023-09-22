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Арестович предсказывает взрыв "информационной бомбы" в Украине

Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал публикации о "сдаче Юга"

сегодня, 17:52
Автор:
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Константин Куликов
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Украину в скором времени ожидает взрыв "информационной бомбы" — скандал вокруг темы "сдачи Юга" в начале широкомасштабного вторжения, заявил экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом, как сообщают "Комментарии", популярный блоггер заявил заявил, комментируя публикацию Би-би-си, в которой рассказывается, что среди фигурантов дела о "сдаче Юга" есть и главнокомандующий Валерий Залужный. При этом журналисты Би-би-си отметили, что процессуальный статус Залужного пока не ясен.

Арестович предсказывает взрыв "информационной бомбы" в Украине

Арестович

"В последние недели мы увидели череду событий, которые показывают, что долгое время шел непубличный процесс расследования причин быстрой оккупации Юга, а сейчас он выплёскивается в виде интервью генерала Соколова, смерти бывшего главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуты и большой статьи на BBC об уголовном производстве, где фигурируют украинские генералы, включая Главнокомандующего Валерия Залужного, — написал Алексей Арестович в своем посте в Телеграмм. - В статье указывается, что в узких политических кругах это дело называют "делом Залужного". По всей видимости, в скором времени мы станем свидетелями взрыва информационной бомбы, когда дело станет  публичным.


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Арестович прогнозирует, что после выхода дела в публичную плоскость возможные обвинения в адрес Залужного "потрясут всех". Это в свою очередь может повлечь утраты управляемости процессом, пишет блоггер, не конкретизируя в чем может проявится потеря контроля над "процессом".

- Итог: мы на пороге большого информационно-политического скандала, замять который уже не получится, — резюмирует Арестович.

Тем временем, у Шойгу отреагировали на удар по штабу Черноморского флота и уже грозят ответом. В связи с выросшим числом атак на Крым оккупанты задумались о необходимости увеличить количество средств ПВО.

Зеленский прокомментировал зерновой спор с Польшей. Президент подтвердил, что Украина выбрала юридический процесс, чтобы решить спорные вопросы с Польшей.

А Лукашенко сделал заявление:  "Надоел этот Зеленский".




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Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:06

Очікувано! corruption, це коли все іржаве, гниле, трухляве, ... і не тільки ззовні, але й всередині: душа, совість. Не можна жити в пеклі, його адміністративному центрі, і ходити у білому та чортів не бачити. Лакмусовим папірцем для чиновників, політиків, олігархів і їх обслуги - присутність в інформаційному просторі. Чим більше і гучніше, тим гниліше. Тому ми програємо і державу не збудували. Тому вони всі мовчать про corruption і реформи - бо співучасники.


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