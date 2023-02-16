Арестович порадовал Путина известием, что Украина будет членом НАТО: подробности

Военный обозреватель Алексей Арестович порадовал кремлевского диктатора известием, что наша страна войдет в НАТО. Также он прогнозирует, что контрнаступление украинских Вооруженных Сил начнется не весной, а раньше, чем этого все ждут.

Об этом Арестович сообщил во время разговора с оппозиционером с РФ Марком Фейгиным.

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"Все очень часто говорят о контрнаступлении весной. Очевидно, что оно произойдет, но гораздо раньше. Я ничего не знаю о сроках наступления, но очень много сейчас об этом говорят. А где и когда произойдет контрнаступление — решит Генштаб", — говорит военный обозреватель.

Еще Арестович выразил знаковый прогноз, что теперь у наших западных партнеров нет сомнений в том, что наша страна после завершения войны с РФ будет членом североатлантического Альянса.

"Лично поздравляю, Владимира Владимировича и его окружение с этим. Они начинали войну, чтобы Украина никогда не вступила в Альянс, но получили все наоборот", — резюмировал Алексей Арестович.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Кремля есть список объектов в Украине, которые кафиры бомбят ракетами: подробности. У кремлевского агрессора имеется перечень важнейших объектов на территории нашей страны, которые захватчики пытаются уничтожить, направив на них свои ракеты во время обстрелов. Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время эфира на телеканале Эспрессо. Игнат, в частности, сообщил, что в Москве составили перечень важнейших объектов для уничтожения еще когда только началась война. "У агрессора есть список целей – это критическая инфраструктура, государственные, правительственные структуры, топливно-энергетический сектор, гидротехнические сооружения, электростанции и транспортная инфраструктура", — отметил представитель украинских Воздушных сил.