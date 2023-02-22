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Арестович пообещал возмездие за Херсон

В ходе обстрела Херсона из РСЗО погибло пять человек

сегодня, 09:00
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Автор:

Константин Куликов

За время военной агрессии против Украины российскими оккупантами совершено почти сорок тысяч военных преступлений и за каждое из них наступит неминуемое наказание. Уверенность в этом высказал экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя вчерашний обстрел оккупантами Херсона из РСЗО. Как сообщают "Комментарии", из-за обстрела погибло пять и пострадал 21 человек.

"На войне преступлений не избежать, она сама по себе преступление, но только путинский режим возвел военные преступления в ранг государственной политики, — написал в своем телеграмм-канале Алексей Арестович. - Без возмездия за содеянное, эта война не будет завершенной, даже, когда ни одного российского солдата не останется на нашей территории. И оно придет, это возмездие".

Свои надежды на наказание военных преступников популярный блогер связывает с созданием международного спецтрибунала по военным преступлениям. По его словам, активное участие в его формировании принимает Франция.

"Вчера на Мюнхенской конференции по безопасности, такую оценку публично озвучил Президент Франции Макрон, — пишет Арестович. - Франция — одно из государств, активно участвующих в создании спецтрибунала против российских военных преступников, среди которых первый — Путин".

Отметим, что ВСУ вскоре смогут поражать цели россиян на большом расстоянии. При этом сами россияне пытались запустить баллистическую ракету во время визита Байдена в Киев. А Путин во время вчерашнего выступления перед Федеральным собранием опять заговорил про ядерное оружие.

Арестович пообещал возмездие за Херсон

Окупанти обстріляли Херсон з РСЗО




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