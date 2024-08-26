Арестович отреагировал на массированный удар России: "Они способны только на это"

Бывший советник Офиса президента, политический и военный обозреватель Алексей Арестович прокомментировал российский массированный удар по Украине, состоявшийся 26 августа. По словам Арестовича, россияне атаковали днем, создав максимальную угрозу для гражданского населения.



Военный обозреватель Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Алексей Арестович саркастически отреагировал на комбинированную атаку РФ с использованием беспилотников и дронов. По его словам, россияне способны только создать угрозу гражданскому населению.

"Ну, что — вот он, страшный "ответ Кремля" — массированный воздушный удар, днем, когда максимальная угроза для гражданского населения. Вот и все, на что они способны", — сказал Арестович.

Арестович указывает, что россияне способны атаковать только тогда, когда накапливают большие силы, а Украина не может отвечать атаками через границу, как это было во время наступления на Харьковскую область. Однако только украинские военные зашли в Курскую область, российская защита была быстро прорвана.

"То, что мы воюем с п*дарами, давно известно. После Курска стало ясно, что мы воюем с гнилыми п*дарами, сильными только там и тогда, где им безнаказанно дают сосредоточивать усилия. А если не дают – осыпаются. Значит, будет им новый Курск. Пока не треснут", — подытожил военный обозреватель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович рассказал, какой миф разрушили ВСУ, прорвав российскую границу и начав бои Курской области.



Также "Комментарии" писали, что в Польше реагируют на активность России, совершившей массированную комбинированную атаку по Украине.