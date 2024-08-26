Арестович отреагировал на массированный удар России: "Они способны только на это"

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Slava Kot
Бывший советник Офиса президента, политический и военный обозреватель Алексей Арестович прокомментировал российский массированный удар по Украине, состоявшийся 26 августа. По словам Арестовича, россияне атаковали днем, создав максимальную угрозу для гражданского населения.
Военный обозреватель Алексей Арестович. Фото из открытых источников
Алексей Арестович саркастически отреагировал на комбинированную атаку РФ с использованием беспилотников и дронов. По его словам, россияне способны только создать угрозу гражданскому населению.
Арестович указывает, что россияне способны атаковать только тогда, когда накапливают большие силы, а Украина не может отвечать атаками через границу, как это было во время наступления на Харьковскую область. Однако только украинские военные зашли в Курскую область, российская защита была быстро прорвана.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович рассказал, какой миф разрушили ВСУ, прорвав российскую границу и начав бои Курской области.
Также "Комментарии" писали, что в Польше реагируют на активность России, совершившей массированную комбинированную атаку по Украине.
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