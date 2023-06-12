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Арестович назвал условие для прорыва обороны россиян

Алексей Арестович отметил, что оккупанты уже начали перебрасывать свои подразделения

сегодня, 08:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские защитники уже прорвали российский фронт "в знаковом месте". Оккупанты в связи с этим начали перекидывать свои резервы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину заявил экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович. 

Арестович назвал условие для прорыва обороны россиян

Алексей Арестович. Фото: из открытых источников

Экс-советник главы ОП уточнил, что ВСУ минимум в трех местах выполнили первоначальную задачу, прорвав российскую оборону.


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"Это очень серьезный показатель, 3-4 сутки — это очень быстро... Прорыв является нормой на 10-14 сутки", — отметил эксперт.

Алексей Арестович пояснил, о стратегическом прорыве пока что говорит рано, ведь для этого должны сложится соответствующие обстоятельства, когда оккупанты бросят на усиление обороны свои резервы. Тогда может произойти рывок наших войск на 250 и больше км. Именно это противник уже начал делать, оттягивая войска из Херсонской области. Пока же мы можем говорить о прорыве на тактическом уровне, то есть до 50 км.

"Только после этого выбирается направление главного удара и там накапливаются наши резервы, потому что противник тогда не сможет маневрировать. В определенный момент образуется прорыв и туда зайдут бригады, которые будут развивать оперативный успех. Наши резервы в бой еще не вступали", — рассказал Арестович.

Читайте также на портале "Комментарии" — представители американского Института изучения войны (ISW), анализируя боевые действия последнего времени в Украине, отметили, что ВСУ проводят сверхсложную тактическую операцию, а продвижение вперед осложняется отсутствием поддержки с воздуха. При этом они уничтожают такое важное для россиян вооружение как тяжелая огнеметная система (ТОС) "Солнцепек", несут оккупанты серьезные потери и в живой силе. На этом фоне всё сильнее разворачивается и информационная борьба вокруг украинского контрнаступления. О чём говорит происходящее в военном, военно-политическом, военно-информационном смысле? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/3871
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