Арестович назвал две причины подрыва Каховской ГЭС

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Slava Kot
Украинский блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников
Бывший советник президента Украины Владимир Зеленский Алексей Арестович заявил, что за взрывом дамбы Каховской ГЭС несомненно стоит Россия. Блогер назвал две вероятные причины, по которым российские войска взорвали гидроэлектростанцию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
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Украинский блогер Алексей Арестович выступил на проходящем в Брюсселе форуме российских оппозиционных политиков. Там военный обозреватель прокомментировал ситуацию с взрывом Каховской ГЭС.
Бывший советник президента указал две причины, по которым россияне взорвали дамбу на Каховской ГЭС. По первой Россия пыталась помешать украинским войскам пересечь Днепр во время контрнаступления.
Второй причиной Арестович называет устрашение мира. По словам военного обозревателя, Россия таким образом хочет показать возможные последствия контрнаступления, и требовать, чтобы международное сообщество "сдерживало" украинцев. Арестович утверждает, что такие действия согласовываются с последними заявлениями Китая, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и спикера Кремля Дмитрия Пескова.
Однако Алексей Арестович пока не готов сказать, какая точно причина является основной из-за отсутствия необходимых фактов.
Также "Комментарии" писали о резкой реакции генпрокурора Украины на подрыв Каховской ГЭС.
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Василий
сегодня, 16:09
Уже давно нужно понять,если говорит жыд,значит он опя что то брешит ему выгодное....Эта мерзость иначе не может...СЛАВА УКРАИНЕ-ГЕРОЯМ СЛАВА...