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Арестович назвал две причины подрыва Каховской ГЭС

Военный обозреватель Алексей Арестович отреагировал на подрыв дамбы россиянами на Каховской ГЭС.

сегодня, 16:26
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Автор:

Slava Kot

Арестович назвал две причины подрыва Каховской ГЭС

Украинский блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Бывший советник президента Украины Владимир Зеленский Алексей Арестович заявил, что за взрывом дамбы Каховской ГЭС несомненно стоит Россия. Блогер назвал две вероятные причины, по которым российские войска взорвали гидроэлектростанцию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.


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Украинский блогер Алексей Арестович выступил на проходящем в Брюсселе форуме российских оппозиционных политиков. Там военный обозреватель прокомментировал ситуацию с взрывом Каховской ГЭС.

"Я на 110% уверен, что это были русские, это можно понять даже по хронологии их заявлений. В шесть утра их военные блоггеры и их херсонский "губернатор" говорили, что "мы взорвали и затопим их солдат на островах в Днепре", а потом внезапно изменилось сообщение", — утверждает Арестович.

Бывший советник президента указал две причины, по которым россияне взорвали дамбу на Каховской ГЭС. По первой Россия пыталась помешать украинским войскам пересечь Днепр во время контрнаступления.

Второй причиной Арестович называет устрашение мира. По словам военного обозревателя, Россия таким образом хочет показать возможные последствия контрнаступления, и требовать, чтобы международное сообщество "сдерживало" украинцев. Арестович утверждает, что такие действия согласовываются с последними заявлениями Китая, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Однако Алексей Арестович пока не готов сказать, какая точно причина является основной из-за отсутствия необходимых фактов.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что эксперт объяснил, почему за подрывом Каховской ГЭС стоит Россия.

Также "Комментарии" писали о резкой реакции генпрокурора Украины на подрыв Каховской ГЭС.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jun/06/russia-ukraine-war-live-dam-near-kherson-blown-up-by-russian-forces-ukrainian-military-says#top-of-blog
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Обсуждения

Василий

сегодня, 16:09

Уже давно нужно понять,если говорит жыд,значит он опя что то брешит ему выгодное....Эта мерзость иначе не может...СЛАВА УКРАИНЕ-ГЕРОЯМ СЛАВА...


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