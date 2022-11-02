Арестович: как и прогнозировал – Россия вышла на плато своей готовности, и плато начало крениться

Россия уже столкнулась с большие проблемы с обеспечением мобилизованных. Дошло до того, что противнику даже не хватает еды, чтобы прокормить тех военных, которые отправляют в Украину. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Как я сказал в начале июля – Россия вышла на плато своей готовности, и плато начало крениться. Дальнейшего развития нет, есть постепенно наклон в пользу ухудшения", – заявил Алексей Арестович.

По его словам, Кремль может вновь начать мобилизацию, потому как нехватка человеческих ресурсов будет и дальше большой проблемой оккупанта. Сейчас, по официальной информации, Россия мобилизовала 300 тысяч человек. Якобы 100 тысяч из них уже отправили на войну, но возникает вопрос: где остальные 200 тысяч? Ответ, подчеркивает Арестович, на поверхности – у россиян сегодня даже формы не хватает, чтобы одеть всех, не говоря уже о том, что есть нехватка в вооружении. Поэтому многие из тех, кого мобилизовали, сегодня находятся якобы в учебных лагерях, потому что их не с чем отправляться на войну в Украину.

Алексей Арестович считает, что россиянам не хватает элементарного – еды, медицинского обеспечения.

Советник ОП сомневается, что в ближайшее время россияне смогут найти ресурсы для обеспечения армии всем необходимым. Ситуация лишь ухудшается.

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