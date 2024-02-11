logo

BTC/USD

48173.58

ETH/USD

2524.53

LTC/USD

72.10

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Арахамия рассказал, на сколько времени хватит ресурсов Украине: дождемся ли помощи от США
commentss НОВОСТИ Все новости

Арахамия рассказал, на сколько времени хватит ресурсов Украине: дождемся ли помощи от США

Давид Арахамия отметил, что у Украины достаточно ресурсов, чтобы дождаться помощи от США.

сегодня, 10:30
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина чувствует себя в безопасности, ведь имеет ресурс на два месяца. По словам Арахамии, этого времени достаточно, чтобы дождаться помощи от США.

Арахамия рассказал, на сколько времени хватит ресурсов Украине: дождемся ли помощи от США

Давид Арахамия. Фото из открытых источнико

Давид Арахамия дал интервью азербайджанскому бюро Report, где рассказал о ситуации с помощью США.

"На прошлой неделе я был в США и стал свидетелем поддержки Украины. Однако внутри еще остаются нерешенными вопросы, связанные с границей", – сказал Арахамия.

По его словам, Украина имеет ресурсов на два месяца, и за это время США проголосуют соответствующий пакет помощи Украине.

"У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности", — отметил Арахамия.

Также Арахамия рассказал, что Украина будет искать финансирование новой мобилизации внутренними средствами, ведь ситуация с внешним финансированием сложная. Арахамия рассказал, что для подготовки в контрнаступлении было привлечено 200 тыс. солдат, а некоторые из них прошли обучение за границей. По договоренностям подготовка в Испании, Италии, Франции, Румынии и других странах шла на средства этих стран. Кроме того, по словам Арахамии, у Украины уже есть долгосрочная поддержка от ЕС.

"Недавно Евросоюз принял программу в 50 млрд евро сроком на 4 года. То есть у нас есть определенные финансовые средства на будущие 4 года", — сказал Давид Арахамия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дикий дал прогноз, когда начнется массовая мобилизация в Украине.

Также "Комментарии" писали о канцлере Германии Олафе Шольце, который назвал серьезную проблему для Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

ЭДВАРД

сегодня, 11:58

Хто вже закриє рота цьому телепню? Може вже годі лякати українське суспільство лякалками і доносити інформацію до кремлівського щура! Чи вмикніть йому мізки, чи женіть його з Ради і взагалі з України!!!


Новости

Все новости