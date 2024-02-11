Арахамия рассказал, на сколько времени хватит ресурсов Украине: дождемся ли помощи от США

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина чувствует себя в безопасности, ведь имеет ресурс на два месяца. По словам Арахамии, этого времени достаточно, чтобы дождаться помощи от США.



Давид Арахамия. Фото из открытых источнико

Давид Арахамия дал интервью азербайджанскому бюро Report, где рассказал о ситуации с помощью США.

"На прошлой неделе я был в США и стал свидетелем поддержки Украины. Однако внутри еще остаются нерешенными вопросы, связанные с границей", – сказал Арахамия.

По его словам, Украина имеет ресурсов на два месяца, и за это время США проголосуют соответствующий пакет помощи Украине.

"У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности", — отметил Арахамия.

Также Арахамия рассказал, что Украина будет искать финансирование новой мобилизации внутренними средствами, ведь ситуация с внешним финансированием сложная. Арахамия рассказал, что для подготовки в контрнаступлении было привлечено 200 тыс. солдат, а некоторые из них прошли обучение за границей. По договоренностям подготовка в Испании, Италии, Франции, Румынии и других странах шла на средства этих стран. Кроме того, по словам Арахамии, у Украины уже есть долгосрочная поддержка от ЕС.

"Недавно Евросоюз принял программу в 50 млрд евро сроком на 4 года. То есть у нас есть определенные финансовые средства на будущие 4 года", — сказал Давид Арахамия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дикий дал прогноз, когда начнется массовая мобилизация в Украине.

Также "Комментарии" писали о канцлере Германии Олафе Шольце, который назвал серьезную проблему для Украины.