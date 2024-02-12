Арахамия пояснил, поддерживает ли Верховная Рада арест счетов как средство для мобилизации уклонистов

Народный депутат и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада не поддерживает идею ареста счета военнообязанных, избегающих мобилизации в Украине или за рубежом.



Арахамия ответил, будут ли блокировать счета украинцев. Фото из открытых источников

Прессслужба Верховной Рады опубликовала обращение Давида Арахамии, в котором народный депутат объяснил резонансные пункты в новом законопроекте о мобилизации в Украине, в том числе о финансовых ограничениях для уклонистов.

"Мы не согласны, чтобы по решению ТЦК арестовывали счета украинцев — внутри государства или за рубежом", — заявил Арахамия.

По словам нардепа из "Слуги народа", пункт о блокировании счетов военнообязанных не поддерживают парламентарии, поэтому он не попадет в законопроект.

Давид Арахамия также пояснил, что нормы законопроекта в отношении людей с инвалидностью и их смотрителей не будут изменяться. Кроме того, депутаты пересматривают норму по мобилизации аспирантов. Как отметил депутат, в новом законопроекте о мобилизации существует бронь для бюджетников, но не для тех, кто на контракте. Арахамия подчеркнул, что депутаты будут пытаться "устранить несправедливость".

Глава парламентской фракции "Слуга народа" добавил, что законопроект о мобилизации в Украине могут проголосовать уже на следующем пленарном заседании, если все консультации на следующей неделе быстро обсудят и найдут соответствующие компромиссы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нацбанке ответили на предложение запретить уклонистам распоряжаться собственными средствами.

Также "Комментарии" писали, что Арахамия рассказал, на сколько времени хватит ресурсов Украине.