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Арахамия пояснил, поддерживает ли Верховная Рада арест счетов как средство для мобилизации уклонистов

Давид Арахамия ответил, собирает ли Верховная Рада необходимые голоса для нормы о блокировании счетов для уклоняющихся от мобилизации.

сегодня, 09:43
Автор:
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Slava Kot
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Народный депутат и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада не поддерживает идею ареста счета военнообязанных, избегающих мобилизации в Украине или за рубежом.

Арахамия пояснил, поддерживает ли Верховная Рада арест счетов как средство для мобилизации уклонистов

Арахамия ответил, будут ли блокировать счета украинцев. Фото из открытых источников

Прессслужба Верховной Рады опубликовала обращение Давида Арахамии, в котором народный депутат объяснил резонансные пункты в новом законопроекте о мобилизации в Украине, в том числе о финансовых ограничениях для уклонистов.

"Мы не согласны, чтобы по решению ТЦК арестовывали счета украинцев — внутри государства или за рубежом", — заявил Арахамия.

По словам нардепа из "Слуги народа", пункт о блокировании счетов военнообязанных не поддерживают парламентарии, поэтому он не попадет в законопроект.

Давид Арахамия также пояснил, что нормы законопроекта в отношении людей с инвалидностью и их смотрителей не будут изменяться. Кроме того, депутаты пересматривают норму по мобилизации аспирантов. Как отметил депутат, в новом законопроекте о мобилизации существует бронь для бюджетников, но не для тех, кто на контракте. Арахамия подчеркнул, что депутаты будут пытаться "устранить несправедливость".

Глава парламентской фракции "Слуга народа" добавил, что законопроект о мобилизации в Украине могут проголосовать уже на следующем пленарном заседании, если все консультации на следующей неделе быстро обсудят и найдут соответствующие компромиссы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нацбанке ответили на предложение запретить уклонистам распоряжаться собственными средствами.

Также "Комментарии" писали, что Арахамия рассказал, на сколько времени хватит ресурсов Украине.



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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/news_fr/246550.html
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