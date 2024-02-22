Арахамия о помощи от США: Меньше денег, больше людей на фронте

Украина ожидает получить от Соединенных Штатов 60 млрд долл., однако если эти средства не поступят или страна получит меньшую помощь, то будет вынуждена провести дополнительную мобилизацию, заявил Давид Арахамия.

Давид Арахамия

То есть, подчеркнул народный депутат, если помощь будет меньше, то необходимо будет больше людей на фронте. Если же помощь будет больше, тогда будет также расти коэффициент вооруженности, и тогда не будет потребности в увеличении количества людей на фронте, поскольку ВСУ получат возможность "закрывать" отдельные участки с помощью определенного оружия.

Напомним, ранее в Генштабе говорили о том, что им нужно дополнительно мобилизовать 500 тысяч украинцев. В Верховной Раде в первом чтении приняли правительственный законопроект об усилении мобилизации. В настоящее время в него уже внесено более 4 000 правок. По прогнозам самих народных депутатов оборонному комитету понадобится минимум две недели, чтобы всех их рассмотреть. По самым оптимистичным данным, Верховная Рада сможет приступить к рассмотрению законопроекта о мобилизации в середине марта.

Портал "Комментарии" также сообщал, что замглавы Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что Украина вынуждена будет делать очень сложный выбор по защите своих территорий, если она не получит помощь от США в размере 60 млрд дол. По словам Сабрины Сингх, если Сенат США не примет решение о выделении помощи Украине, то Пентагон не сможет предоставить Украине помощь, которая ей критически необходима. Как подчеркнула замглавы Минобороны, если помощи не будет, в Украине окажутся перед очень сложным выбором относительно своих территорий, ведь нужно будет думать над тем, какие территории она способна защитить, а какие нет.



