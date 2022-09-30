Аннексия и новый миропорядок: что стоит за указами Путина – как события могут развиваться дальше

Российский диктатор Владимир Путин подписал указы о признании оккупированных Херсонской и Запорожской областей "независимыми территориями" после проведения там так называемых "референдумов". Он также призвал представителей СНГ помочь ему создать "более справедливый мировой порядок". Сегодня ожидается "церемония подписания" об аннексии РФ захваченных территорий Украины (части Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей). О чем говорят такие действия Кремля? К чему они могут привести в итоге? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кремль играет на очень рискованное поднятие ставок касаемо не только Украины, но и Запада

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко рассуждает так:

"Признание "независимости" оккупированных территорий нужно РФ как промежуточное звено перед включением их в свой состав, подобно захвату Крыма в 2014 году".

По мнению эксперта, тут Кремль очевидно играет на очень рискованное поднятие ставок касаемо не только Украины, но и Запада.

"Ведь объявляя территории, на которых ведутся боевые действия, своими, Россия вполне вероятно может пойти на определенный ядерный ультиматум: требование к Киеву отвести войска под угрозой ядерного удара. Признание территорий частью РФ нужно как лишь промежуточное звено этого шантажа", – констатирует эксперт.

Люди для недостраны-России – бесправные крепостные

По мнению адвоката, юридического эксперта Татьяны Матяш, в больном воображении российского диктатора он был пупом Земли, имеющим право образовывать новые нации/народности. Так появились, поясняет эксперт, некая луганская, донецкая, запорожская и херсонская национальность.

"После этого, поправив международное право, нелюдь-Путин признал "независимость" оккупированных территорий от здравого смысла. И сегодня присвоит их себе. Всё это не несет никаких правовых последствий ни для одной страны. Но это несет последствия для людей, – отмечает Татьяна Матяш. – Люди для недостраны-России – бесправные крепостные. С момента аннексии все жители аннексированных территорий автоматически признаются гражданами РФ. Наплевав на их мнении и даже их отсутствие на даных территориях. Царь сказал – вы теперь холопы. И всё… Соответственно, их будут прессовать, мобилизовать в захватническую армию. И тому подобное".

Относительно путинских призывов к членам СНГ, тут, по мнению эксперта, нечего комментировать. СНГ, поясняет он, изначально создавалось как аналог ЕС. Но получился некий франкенштейн. Как обычно, если за дело берется Московия.

"Недавний саммит ШОС, где Путин надеялся найти союзников, четко указал на место России в мире – изгой. А делить мир будет только Россию, – уверена Татьяна Матяш. – На национальные куски. Скоро".

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