Аннексия и новый миропорядок: что стоит за указами Путина – как события могут развиваться дальше

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин подписал указы о признании оккупированных Херсонской и Запорожской областей "независимыми территориями" после проведения там так называемых "референдумов". Он также призвал представителей СНГ помочь ему создать "более справедливый мировой порядок". Сегодня ожидается "церемония подписания" об аннексии РФ захваченных территорий Украины (части Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей). О чем говорят такие действия Кремля? К чему они могут привести в итоге? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко рассуждает так:
По мнению эксперта, тут Кремль очевидно играет на очень рискованное поднятие ставок касаемо не только Украины, но и Запада.
По мнению адвоката, юридического эксперта Татьяны Матяш, в больном воображении российского диктатора он был пупом Земли, имеющим право образовывать новые нации/народности. Так появились, поясняет эксперт, некая луганская, донецкая, запорожская и херсонская национальность.
Относительно путинских призывов к членам СНГ, тут, по мнению эксперта, нечего комментировать. СНГ, поясняет он, изначально создавалось как аналог ЕС. Но получился некий франкенштейн. Как обычно, если за дело берется Московия.
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