Анна Маляр: Вражеская армия наращивает интенсивность штурмовых действий

Замминистра обороны Украины в своем телеграмм-канале рассказала о текущей ситуации на фронте. По ее словам, враг применяет тактику тотального разрушения. Об этом сообщают "Комментарии".

Ганна Маляр про ситуацію на фронті

"Если коротко и простыми словами, то: ситуация на фронте сложная. Вражеская армия наращивает интенсивность штурмовых действий. Самая сложная обстановка остается на Бахмутском направлении, — сообщает замминистра. — Враг во время наступательных действий использует тактику истощения и тотального разрушения. Вместе с тем, враг несет значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек. Силы обороны Украины ведут активные оборонные действия в условиях количественного превосходства противника. Наши бойцы мужественно сражаются с врагом".

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Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Одной из тем, которые во время разговора поднял Залужный, стало предоставление Украине самолетов F-16.

"Мы традиционно уделили внимание вопросам поставок военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине, ситуации на линии фронта и дальнейшим планам Сил обороны нашего государства по деоккупации ее территории, — цитирует Генштаб Залужного. — Актуализировал необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны , в том числе и за счет предоставления многоцелевых боевых самолетов F16".

Кроме того, как сообщает Генштаб, Залужный поблагодарил руководство и народ США за поддержку нашего государства в борьбе с агрессией РФ.

"Каждый полученный снаряд, каждая единица вооружения и техники — это спасенные жизни украинских военных и мирных граждан. Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно победим", — уверен Залужный.