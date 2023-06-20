Анна Маляр: Главный удар еще впереди

На юге по нескольким направлениям продолжается наступление ВСУ. Там все происходит по плану, установленному военными. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявляет заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Наступление ВСУ продолжается

"Продолжаются ожесточенные бои и очень мощный поединок", — отмечает она по поводу сопротивления противника. – "Враг минирует поля, а также есть информация, что в Запорожской области противник минирует даже населенные пункты, где проживают люди, не предупреждая их. Мы постепенно, небольшими шагами, но очень уверенно двигаемся вперед. И можно даже привести аллегорию, что "выгрызаем каждый метр земли у врага"".

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По словам Анны Маляр, на юге сейчас проходят бои на направлениях, где наступают украинские воины, а враг находится в обороне. В то же время, есть направления, где наоборот враг наступает, а мы в обороне. Речь о Купянском и Лиманском направлениях.

Относительно завышенных ожиданий украинцев по поводу контрнаступления Анна Маляр отмечает:

"Понятно, что людям хочется, чтобы это было как в кино — монтаж, очень быстро, в 13.00 кино началось, через двадцать уже завершение и понятно, что произошло. Конечно, в жизни так не будет, и война — это совсем другая ситуация. Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с яростным сопротивлением врага... Но, безусловно, главный удар еще впереди".

Тем временем, Би-би-си рассказали об украинском контрнаступлении. Корреспондент Би-би-си побывал в расположении 68-й егерской бригады ВСУ, в окрестностях недавно освобожденной деревни Благодатное.

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