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Анна Маляр: Главный удар еще впереди

Заместитель министра обороны рассказала о ходе украинского наступления

сегодня, 20:41
Автор:
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Константин Куликов
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На юге по нескольким направлениям продолжается наступление ВСУ. Там все происходит по плану, установленному военными. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявляет заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Анна Маляр: Главный удар еще впереди

Наступление ВСУ продолжается

"Продолжаются ожесточенные бои и очень мощный поединок", — отмечает она по поводу сопротивления противника. – "Враг минирует поля, а также есть информация, что в Запорожской области противник минирует даже населенные пункты, где проживают люди, не предупреждая их. Мы постепенно, небольшими шагами, но очень уверенно двигаемся вперед. И можно даже привести аллегорию, что "выгрызаем каждый метр земли у врага"".


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По словам Анны Маляр, на юге сейчас проходят бои на направлениях, где наступают украинские воины, а враг находится в обороне. В то же время, есть направления, где наоборот враг наступает, а мы в обороне. Речь о Купянском и Лиманском направлениях.

Относительно завышенных ожиданий украинцев по поводу контрнаступления Анна Маляр отмечает:

"Понятно, что людям хочется, чтобы это было как в кино — монтаж, очень быстро, в 13.00 кино началось, через двадцать уже завершение и понятно, что произошло. Конечно, в жизни так не будет, и война — это совсем другая ситуация. Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с яростным сопротивлением врага... Но, безусловно, главный удар еще впереди".

Тем временем, Би-би-си рассказали об украинском контрнаступлении. Корреспондент Би-би-си побывал в расположении 68-й егерской бригады ВСУ, в окрестностях недавно освобожденной деревни Благодатное.

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