Аналитик утверждает, что Россия намеренно атаковала гражданский объект в Краматорске

Последствия русского удара по Краматорску. Фото из открытых источников

Британский аналитик Доминик Вагорн рассказывает, что атакованное заведение питания в Краматорске было популярно среди местных жителей и хорошо известно журналистам, в том числе и иностранным, которые часто останавливались перед дорогой на фронт. По его мнению, Россия специально атаковала гражданский объект в Краматорске. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.



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Доминик Вагорн объясняет, что семиметровая российская ракета С-300, обычно запускаемая с кузова грузовика и используется для сбивания самолетов.

"Это достаточно точные боеприпасы. Так что они, вероятно, точно знали, во что стреляли, и если не было военного оправдания для нападения на пиццерию, чего почти наверняка не было, это вероятно военное преступление", — считает Вагорн.

Удар по Краматорску произошел вечером 27 июня, в годовщину, когда Россия нанесла чудовищную атаку по торговому центру в том же районе города, где погибли более 20 человек.

"Это, возможно, какой-то искривленный способ отметить годовщину. Нет способа точно узнать логику, стоявшую за пуском такой ракеты по этой пиццерии, но это привело к гибели многих людей", — говорит Доминик Вагорн.

По состоянию на 11 утра 28 июня известно, что в результате российского ракетного удара по Краматорску погибли 9 человек, ранения получили 60 человек. Среди погибших трое детей: 17-летняя девочка и две сестры 14 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о циничном заявлении российского депутата по удару по Краматорску, прозвучавшему на британском телевидении.

Также "Комментарии" писали, что венгерский лидер Виктор Орбан призывает не говорить о военных преступлениях Путина.