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Slava Kot
Последствия русского удара по Краматорску. Фото из открытых источников
Британский аналитик Доминик Вагорн рассказывает, что атакованное заведение питания в Краматорске было популярно среди местных жителей и хорошо известно журналистам, в том числе и иностранным, которые часто останавливались перед дорогой на фронт. По его мнению, Россия специально атаковала гражданский объект в Краматорске. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
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Доминик Вагорн объясняет, что семиметровая российская ракета С-300, обычно запускаемая с кузова грузовика и используется для сбивания самолетов.
Удар по Краматорску произошел вечером 27 июня, в годовщину, когда Россия нанесла чудовищную атаку по торговому центру в том же районе города, где погибли более 20 человек.
По состоянию на 11 утра 28 июня известно, что в результате российского ракетного удара по Краматорску погибли 9 человек, ранения получили 60 человек. Среди погибших трое детей: 17-летняя девочка и две сестры 14 лет.
Также "Комментарии" писали, что венгерский лидер Виктор Орбан призывает не говорить о военных преступлениях Путина.
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