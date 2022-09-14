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Amnesty International снова вляпалась в скандал, на этот раз из-за объятий украинца и россиянина

Очередной ляп от Amnesty International

сегодня, 15:50
Автор:

Slava Kot
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Международная не правительственная организация Amnesty International, занимающаяся вопросами по правам человека, попала в очередной скандал. Об этом сообщает представитель в ООН от Украины Сергей Кислица на своей странице в Twitter.

Amnesty International снова вляпалась в скандал, на этот раз из-за объятий украинца и россиянина

Amnesty International снова вляпалась в скандал. Фото с открытых источников

На опубликованном снимке украинский дипломат представил письмо Amnesty International. На официальных письмах от Amnesty International изображены силуэты двух обнимающихся людей. Один из силуэтов разрисован в национальные цвета Украины, в то время как другой символизирует российский триколор.

Кислица написал, что такой поступок организации по правам человека безжалостно сверлит порядочные сердца, а алмазные лезвия Amnesty International опускаются все глубже. И в конце добавил, чтобы люди хорошо подумали, куда пойдут средства, которые они донатят на организацию.

Ведь, снизу на письме организация опубликовала QR-код с возможностью финансовой поддержки организации.

Просмотреть изображение конверта с объятиями силуэтов в национальной символике РФ и Украины можно ниже:

Это уже не первый скандал вокруг Amnesty International и войны в Украине. Ранее, в начале августа, организация по правам человека создала отчет, в котором подчеркнула, что украинские военные прячут технику в жилых районах, где находятся гражданские. Такое заявление Amnesty International вызвало волну ужасных возмущений, как в Украине, так и во всем мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции украинского министра обороны Александра Резникова на отчет от Amnesty International. Тогда Резников заявил, что подобная позиция организации свидетельствует о проявлении неадекватности и уничтожении собственного авторитета.





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Источник: https://twitter.com/SergiyKyslytsya/status/1569771246014832643
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