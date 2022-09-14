Amnesty International снова вляпалась в скандал, на этот раз из-за объятий украинца и россиянина

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Slava Kot
Международная не правительственная организация Amnesty International, занимающаяся вопросами по правам человека, попала в очередной скандал. Об этом сообщает представитель в ООН от Украины Сергей Кислица на своей странице в Twitter.
Amnesty International снова вляпалась в скандал. Фото с открытых источников
На опубликованном снимке украинский дипломат представил письмо Amnesty International. На официальных письмах от Amnesty International изображены силуэты двух обнимающихся людей. Один из силуэтов разрисован в национальные цвета Украины, в то время как другой символизирует российский триколор.
Кислица написал, что такой поступок организации по правам человека безжалостно сверлит порядочные сердца, а алмазные лезвия Amnesty International опускаются все глубже. И в конце добавил, чтобы люди хорошо подумали, куда пойдут средства, которые они донатят на организацию.
Ведь, снизу на письме организация опубликовала QR-код с возможностью финансовой поддержки организации.
Просмотреть изображение конверта с объятиями силуэтов в национальной символике РФ и Украины можно ниже:
Это уже не первый скандал вокруг Amnesty International и войны в Украине. Ранее, в начале августа, организация по правам человека создала отчет, в котором подчеркнула, что украинские военные прячут технику в жилых районах, где находятся гражданские. Такое заявление Amnesty International вызвало волну ужасных возмущений, как в Украине, так и во всем мире.
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