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Американское оружие потеряло эффективность на фронте: что произошло

Часть высокоточных боеприпасов, полученных Украиной от США, потеряла свою эффективность на поле боя, сказал в комментарии Униан военный эксперт Роман Свитна. По его словам, в РФ нашли способ, как их нейтрализовать

сегодня, 19:13
Автор:
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Ткачик Олеся
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Часть американских высокоточных боеприпасов, к сожалению, потеряла эффективность в войне в Украине из-за вмешательства российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил военный эксперт Роман Свитан.

Американское оружие потеряло эффективность на фронте: что произошло

Excalibur

По его словам, российские захватчики сумели создать систему РЭБ, нарушающую работу спутниковой связи.

Как отметил военный эксперт, GLSDB, ракеты M31 для HIMARS, некоторые виды снарядов, как Excalibur – все они раньше работали практически без защиты от РЭБ. Впрочем, добавил Свитан, оккупанты нашли способы вмешательства в их связь со спутниками. Из-за таких действий окупантов точность наведения этих снарядов снизилась до такого уровня, что их использование потеряло смысл, заявил военный эксперт.

В то же время, он предположил, что после обновлений, которые сейчас проводят западные партнеры Украины, эти боеприпасы снова станут эффективными на поле боя.

Свитан также отметил, что боеприпасы, которые не зависят от спутниковых систем управления и навигации, то есть работают без радиоконтакта, не уязвимы для действия РЭБ. К примеру, говорит эксперт, речь идет о ракетах ATACMS M39, которые Силы обороны используют с прошлого года на расстояние до 100 миль (161 км). Их система наведения инерциальна, и им не нужен спутник. Соответственно против них нет механизмов борьбы РЭБ, добавил Свитна.

По словам эксперта, французские управляемые авиабомбы AASM "Hammer", которыми будут вооружены украинские F-16, также имеют систему наведения, на которую почти не влияет российская РЭБ.

Он также упомянул ракету JASSM, которая может находиться на вооружении современных истребителей. У нее, подчеркнул Свитан, система наведения работает по трем каналам: спутниковая связь, привязка к местности и машинная память. Она сможет обойти практически все системы радиоэлектронной борьбы россиян, подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сколько истребителей F -16 должна получить Украина.




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Источник: https://www.unian.ua/weapons/nova-zbroya-zhive-na-fronti-do-4-misyaciv-svitan-pro-zastarile-zahidne-visokotochne-ozbroyennya-12650319.html
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