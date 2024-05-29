Американское оружие потеряло эффективность на фронте: что произошло

Часть американских высокоточных боеприпасов, к сожалению, потеряла эффективность в войне в Украине из-за вмешательства российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил военный эксперт Роман Свитан.

Excalibur

По его словам, российские захватчики сумели создать систему РЭБ, нарушающую работу спутниковой связи.

Как отметил военный эксперт, GLSDB, ракеты M31 для HIMARS, некоторые виды снарядов, как Excalibur – все они раньше работали практически без защиты от РЭБ. Впрочем, добавил Свитан, оккупанты нашли способы вмешательства в их связь со спутниками. Из-за таких действий окупантов точность наведения этих снарядов снизилась до такого уровня, что их использование потеряло смысл, заявил военный эксперт.

В то же время, он предположил, что после обновлений, которые сейчас проводят западные партнеры Украины, эти боеприпасы снова станут эффективными на поле боя.

Свитан также отметил, что боеприпасы, которые не зависят от спутниковых систем управления и навигации, то есть работают без радиоконтакта, не уязвимы для действия РЭБ. К примеру, говорит эксперт, речь идет о ракетах ATACMS M39, которые Силы обороны используют с прошлого года на расстояние до 100 миль (161 км). Их система наведения инерциальна, и им не нужен спутник. Соответственно против них нет механизмов борьбы РЭБ, добавил Свитна.

По словам эксперта, французские управляемые авиабомбы AASM "Hammer", которыми будут вооружены украинские F-16, также имеют систему наведения, на которую почти не влияет российская РЭБ.

Он также упомянул ракету JASSM, которая может находиться на вооружении современных истребителей. У нее, подчеркнул Свитан, система наведения работает по трем каналам: спутниковая связь, привязка к местности и машинная память. Она сможет обойти практически все системы радиоэлектронной борьбы россиян, подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сколько истребителей F -16 должна получить Украина.



