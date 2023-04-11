Американский ленд-лиз для Украины так и не заработал: в чем причина

Администрация президент США Джо Байдена все еще не воспользовалась программой ленд-лиз для отправки вооружения Украине. На сегодняшний день этот вариант не используется из-за наличия двухпартийной поддержки Киева, а также выделения средств Конгрессом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

США и Украина. Фото: из открытых источников

Источники издания отметили, что ленд-лизом все еще не воспользовались, главным образом из-за одобренной Конгрессом суммы поддержки, которая не вся еще потрачена.

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"Мы уделяем первоочередное внимание помощи в области безопасности, за которую им (Ред. – Украине) не придется нам платить", — заявил на условиях анонимности высокопоставленный представитель администрации.

Чиновник добавил, что США готовы использовать ленд-лиз в будущем. Но сейчас основное внимание уделяется поставкам в рамках полномочий, которые были одобрены Конгрессом.

Еще одной причиной пока "придержать" ленд-лиз является наличие двухпартийной поддержки для поставки военной помощи Украине. Как сказал помощник одного из конгрессменов-демократов, если сопротивление республиканцев усилится или поддержка Украины в обществе снизится, тогда будет смысл использовать ленд-лиз, чтобы обойти законодательные усилия по блокированию поставок оружия.

При этом не все в Конгрессе удовлетворены тем, что вариант ленд-лиза остается неиспользованным, отмечает издание.

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