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Американский генерал рассказал о рецепте скорой победы для Украины

Американский генерал Бен Ходжес считает, что истребители для Украины могли бы ускорить победу, в противном случае война будет длиться 3-5 лет.

сегодня, 10:31
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Автор:

Slava Kot

Если бы США и другие союзники оказали быстро большое количество военной помощи, в частности, истребители, то война в Украине могла бы закончиться очень быстро, утверждает командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Кроме того, американский генерал добавляет, что при нынешнем уровне поддержки война в Украине будет продолжаться 3-5 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на DW.

Американский генерал рассказал о рецепте скорой победы для Украины

Генерал США Бен Ходжес. Фото из открытых источников

После согласия союзников предоставить танки, украинские военные, а также Владимир Зеленский начали подчеркивать потребности в истребителях для борьбы против России. Бывший командующий США в Европе Бен Ходжес заявляет, что страны мероприятия должны предоставить Украине истребители. По его словам, самолеты смогут ускорить победу Украины, которая будет возможна уже до конца года.


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"Украина могла бы одержать скорую победу, если бы Запад оказал скорую реактивную помощь", — сказал американский генерал Бен Ходжес.

Военный США считает, что в противном случае Украине нужно будет воевать около 3-5 лет для победы. Ходжес объясняет, что нет проблем для того, чтобы предоставить Украине истребители и добавляет, что проблемы с обучением пилотов или взлетно-посадочные полосы не делают невозможной отправку истребителей. Кроме того генерал США утверждает, что единственная красная линия, которую Вашингтону не следует преступать, это американские военные в Украине. Ходжес подчеркивает, что Украина должна вернуть Крым, чтобы сохранить международный порядок и Устав ООН.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, продолжили ли украинцы воевать после ядерного удара России.

Также "Комментарии" писали о польском генерале, который объясняет, что будут делать россияне перед новым наступлением.



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Источник: https://www.dw.com/en/former-top-us-general-jets-could-seal-quick-ukraine-victory/a-64666557
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Обсуждения

ККК

сегодня, 11:07

Как можно с одной извилиной дослужиться до генерала?! Разве что всю карьеру своей жопой сделал, впрочем как и думает))

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