Американский генерал рассказал, как отреагирует США, если Россия использует ядерное оружие

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес рассказал о реакции США, если Российская Федерация нанесет ядерный удар по территории Украины. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на интервью 24 каналу, в котором прозвучали заявления американского генерала.

Заявление генерала США Бена Ходжеса о ядерном ударе. Фото из открытых источников

Президент США Джо Байден сообщал ранее, что Россия совершит серьезную ошибку, если использует ядерное оружие, теперь генерал США Бен Ходжес подтвердил это мнение и заявил, какие шаги будет делать Запад в таком случае.

Ходжес заявляет, что Российская Федерация не получит преимущества от таких действий, а сама пострадает из-за ответа коллективного Запада во главе с США.

"Как только ее используют – все. Потому что потом в дело вступят США и уничтожат большую часть российских военных возможностей", – говорит генерал США Бен Ходжес в интервью 24 каналу.

Также Ходжес отметил, что у России нет союзников. В качестве примера генерал США привел заявление Си Цзиньпиня во время встречи канцлером Германии Олафом Шольцом. Лидер Китая подчеркнул, что осуждает использование ядерного оружия со стороны России и его шантаж им. Бен Ходжес считает, что только КНДР может поддержать Россию в использовании ядерного оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США направят до конца года в Европу ядерное тактическое оружие. Такое решение было принято из-за постоянных угроз президента России Владимира Путина, шантажирующего мир применением ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали о крупнейшей подлодке США, которая прибыла в Европу. Субмарина USS Rhode Island может перевозить до 200 ядерных боеголовок.

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