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Американский генерал предупреждает США о контрнаступлении ВСУ

Генерал Джон Аллен, ранее возглавлявший международные силы НАТО призывает оставить в покое Украину.

сегодня, 16:26
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Автор:

Slava Kot

Бывший руководитель американских сил в Афганистане генерал Джон Аллен считает, что США не должны давить на Украину и дать время подготовиться к контрнаступательным действиям ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The National.

Американский генерал предупреждает США о контрнаступлении ВСУ

Генерал Джон Аллен. Фото из открытых источников


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Генерал Джон Аллен, ранее возглавлявший международные силы НАТО по поддержанию безопасности, утверждает, что западные союзники Украины могут получить "неоптимальный результат", если заставят Киев начать контрнаступательные действия против российских сил слишком рано.

"Давайте им покой. Пусть они сделают это, когда будут готовы. На кону – как жизнь украинских воинов, так и доверие к украинским военным", — говорит Джон Аллен.

Американский генерал добавил, что в случае не до конца подготовленного контрнаступления ВСУ нужно будет обвинять западных союзников, не давших времени для украинских сил.

"Худшее, что может произойти, это если мы заставим их уйти раньше, и они получат неоптимальный результат. Тогда некого обвинять, кроме нас самих, и за это заплатит много замечательных украинских войск", — говорит Аллен.

Генерал Джон Аллен предполагает, что новый этап войны станет решающим для Украины. По его мнению, контрнаступление не сможет "вытолкнуть россиян из Крыма", однако заставит их подумать, "действительно ли они хотят вести эту войну".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, когда Украина вернет свои территории.

Также "Комментарии" писали об информации от крымских партизан, которые известили, что Россия готовится обвинить Украину в экологическом терроризме.



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Источник: https://www.thenationalnews.com/world/2023/05/30/west-must-not-pressure-ukraine-into-counter-offensive-says-former-nato-military-leader/
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