Американский доброволец критикует США из-за отсутствия помощи: это невозможно описать

Доброволец из штата Джорджия Харрисон Фостер критикует США за медленную помощь для Украины, а любые заявления по поводу пользы поражения Украины на войне называет бессмысленными. Американец также указывает, что этот год будет самым трудным для Украины.



Война в Украине. Фото из открытых источников

Издание CNN взяло несколько комментариев по ситуации на фронте, указывающей на проблемы в Украине из-за отсутствия достаточного количества поставок вооружения от союзников. Свои комментарии дал также американский доброволец Харрисон Фостер.

"Я думаю, что этот год будет самым тяжелым годом в войне. Есть определенные подразделения, в которых... заканчиваются танки", — описывает ситуацию Фостер, указывая на кризис в поставках оружия для Украины.

Также американский доброволец резко критикует республиканцев в Конгрессе США, которые блокируют помощь для Украины, используя это средство для политического шантажа демократов.

"Это невозможно описать, потому что мне это так смешно. Я имею в виду, что количество ерунды, вытекающей из политики всего этого дела, просто абсолютно смешно. Нет смысла пытаться нарисовать это в любом свете, где нам выгодно, что Россия забирает Украину. Это будет очень плохо для нас", — говорит Харрисон Фостер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилось видео первого боевого применения американских танков Abrams на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Байден рассказал, каким будет мир в случае победы Трампа на выборах в США. В то время, Дональд Трамп назвал Джо Байдена ответственным за начало войны в Украине, а также заявил, что в случае его победы на президентских выборах наступит "Судный День".