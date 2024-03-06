Американский доброволец критикует США из-за отсутствия помощи: это невозможно описать

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Slava Kot
Доброволец из штата Джорджия Харрисон Фостер критикует США за медленную помощь для Украины, а любые заявления по поводу пользы поражения Украины на войне называет бессмысленными. Американец также указывает, что этот год будет самым трудным для Украины.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Издание CNN взяло несколько комментариев по ситуации на фронте, указывающей на проблемы в Украине из-за отсутствия достаточного количества поставок вооружения от союзников. Свои комментарии дал также американский доброволец Харрисон Фостер.
Также американский доброволец резко критикует республиканцев в Конгрессе США, которые блокируют помощь для Украины, используя это средство для политического шантажа демократов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилось видео первого боевого применения американских танков Abrams на войне в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Байден рассказал, каким будет мир в случае победы Трампа на выборах в США. В то время, Дональд Трамп назвал Джо Байдена ответственным за начало войны в Украине, а также заявил, что в случае его победы на президентских выборах наступит "Судный День".
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