Американский аналитик назвал основные события, которые следует ожидать в войне в Украине, и почему не стоит надеяться на ее скорое окончание

Война России против Украины пересекла уже рубеж 2023 года, однако конца ей не видно, поэтому есть четыре события, которых следует ожидать на фронте. Об этом в статье для Arab News рассказал старший сотрудник американского Hudson Institute Люк Коффи, пишут "Комментарии".



Аналитик из США описал 4 будущих события в войне с Россией

Он же отмечает, что четыре события – то, чего можно ожидать в войне 2023 года, однако невозможно предсказать будущее со 100-процентной точностью. В то же время Коффи убежден, что не стоит ожидать, что в ближайшие месяцы произойдет какое-то существенное долговременное урегулирование между Россией и Украиной. И вряд ли 2023 будет мирным.

По мнению аналитика из США, прежде всего нужно обратить внимание на территорию вокруг Бахмута, который месяцев тщетно пытаются захватить российские войска — преимущественно наемники из частной военной кампании (ПВК) "Вагнера". Коффи убеждает, что для Украины здесь будет приоритетным содержание оборонных рубежей возле города и близлежащей части Донбасса. Хотя Бахмут имеет не слишком небольшую военно-стратегическую ценность, обе стороны придали ему символическое значение, что осложнило неудачу там с политической стороны. Владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин ясно осознает, что его репутация под угрозой. Поражение с захватом города будет означать для солдата Путина потерю влияния в Кремле. В то же время после смелого визита в Бахмут президента Украины Владимира Зеленского отказ от города в пользу РФ может стать психологическим ударом для украинцев.

По мнению Коффи, если Украине удастся стабилизировать ситуацию вокруг Бахмута, вероятно ВСУ сосредоточится на контратаке на юге. Там нужно "вбить клин" между Мариуполем и Перекопским перешейком в Крыму. Это означает атаку из Запорожья с главной целью – деоккупация Мелитополя. Освобождение города вполовину разрежет сухопутный коридор армии РФ в Крым. Кроме того, украинские войска получат территорию, с которой можно вести огонь на поражение многих военных целей России на временно оккупированном полуострове. Сам Мелитополь уже находится в зоне действия РСЗО Сил обороны Украины, а регион вокруг города является очагом сопротивления.

"Время будет решающим. С тех пор как в ноябре россияне отступили из Херсона, украинские и российские войска перебазировались вдоль линии фронта, включая район близ Мелитополя. Как только замерзнет земля, Украина, вероятно, сделает свой ход. Однако прогресс должен быть быстрым. Когда весной тает снег, печально известное украинское бездорожье делает не асфальтированную дорогу или поле непроходимыми к лету через грязи", – отмечает аналитик из США.

Третий сценарий, на который стоит обратить внимание, это – наступление России из Белоруссии. Сейчас растет обеспокоенность тем, что белорусские власти могут поднять на следующий уровень свое соучастие во вторжении РФ в Украину, отдав приказ собственной армии атаковать соседнее государство. "Как показали мировые события в прошлом году, политики должны сделать все возможное, чтобы подготовиться к любым событиям", – отмечает Коффи.

По его оценкам, если все же произойдет вторжение из РБ, есть два варианта развития событий. Да, возможно еще одно нападение на Киев или же наступление на запад Украины, чтобы прервать линии поставок НАТО из Польши и Румынии. Ни одна из этих попыток врага вряд ли добьется успеха, однако они принесут Украине достаточно проблем, ведь ВСУ придется увести силы с других точек вдоль линии фронта.

По мнению Коффи, последним событием, за которым следует следить в 2023 году, является введение в войну РФ против Украины иранских баллистических ракет. Россия "сжигает" свои запасы крылатых ракет со скоростью, которой она не ожидала. Поэтому РФ обратилась к Тегерану за помощью в заполнении пробелы.

"Иран не только готовится отправить еще сотни беспилотников в Россию для использования в Украине, но есть и планы Тегерана пополнить арсеналы Москвы Fateh-110 – баллистической ракетой малой дальности с дальностью 300 километров. (…) Поставленные Ираном ракеты, такие как Fateh-110, не изменят ситуацию в Украине, но они сделают жизнь украинцев гораздо тяжелее и опаснее", — говорит аналитик.

Как писали "Комментарии", армия противника имеет запасов на 4-5 массированных ударов по нашим позициям и энергоинфраструктуре, и поэтому обстрелы могут продолжаться в течение 1,5-2 месяцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!