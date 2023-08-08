Американские чиновники заявили о более «трезвых» оценках контрнаступления ВСУ

Почти после двух месяцев контрнаступления украинских сил западные чиновники начали говорить о более "трезвых" оценках способности ВСУ вернуть значительную часть оккупированных территорий во время летнего наступления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Украинский военный. Фото из открытых источников

Высокопоставленный западный дипломат заявил изданию, что Украина ожидает достичь успехов на фронте, однако шансов на это немного.

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"В течение следующих нескольких недель они еще посмотрят, есть ли шанс достичь определенного прогресса. Но достичь прогресса, который изменил бы баланс этого конфликта, я считаю крайне маловероятно", — сказал дипломат.

Демократ от штата Иллинойс Майк Квигли, недавно вернувшийся со встречи в Европе с американскими командирами, тренирующими украинские вооруженные силы, указывает, что сейчас самый сложный период в войне.

"Наши брифинги трезвеют. Мы напоминаем о вызовах, с которыми они сталкиваются. Это самое тяжелое время войны", — сказал Квигли.

Наибольшими проблемами западные чиновники называют затруднения по прорыву массивной многоуровневой обороны российских сил, которые дополняются минными полями и сетью окопов, а также значительными потерями ВСУ в ходе наступления.

"Мы все признаем, что это происходит труднее и медленнее, но мы все еще верим, что есть время и пространство, чтобы они смогли достичь прогресса", — сказал американский дипломат.

В июле президент Украины Владимир Зеленский одной из причин малого прогресса в наступлении ВСУ – медленное поступление более совершенных систем оружия с Запада и добавил, что Украина планировала наступательные действия начать весной.



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