logo

BTC/USD

21873.53

ETH/USD

1527.43

LTC/USD

93.21

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Американские Bradley для ВСУ уже в Европе
commentss НОВОСТИ Все новости

Американские Bradley для ВСУ уже в Европе

Военная помощь от США уже прибыла в немецкий порт

сегодня, 22:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина








В Германию уже прибыли боевые машины пехоты (БМП) Bradley для Украины от Минобороны США, пишут "Комментарии". Об этом сообщила германская газета Die Zeit. Технику доставило в германский порт в Бремергафене судно Arc Integrity.

Американские Bradley для ВСУ уже в Европе

В Германию прибыл корабль с 60 БМП Bradley для ВСУ

Помощь для Вооруженных сил Украины от Америки прибыли еще в пятницу, 10 февраля. По данным издания на борту судна находились три типа военных машин:


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


-        БМП Bradley,

-        ЗРК Avenger,

-        БРЕМ M88A2.

Судно Arc Integrity разгрузили в Бремерхафене. Военная техника пока остается в порту, однако вскоре отправится на восток. Это часть соглашения США о военной помощи на 2,85 миллиарда долларов, объявленного в начале этого года.

В Транспортном командовании Вооруженных сил США 30 января сообщили, что боевые машины пехоты Bradley отправились в Украину. Корабль отплыл из Северного Чарльстона в штате Южная Каролина.


Как писали "Комментарии", новые высокоточные ракеты GLSDB производства компании Boeing станут частью последнего пакета вооружений США для Украины. Новая ракетная система не появится в Украине в ближайшее время. Официальный представитель производителя сообщил, что для первых поставок нужно около девяти месяцев и это после того, как США заключат контракт. Изготовление этих ракет будут финансироваться из пакета военной помощи США в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. По этому контракту планируют потратить не более 200 миллионов долларов.

Читайте на портале "Комментарии" — что заставило Запад еще мощнее поддерживать Украину в войне – почему Путин уже обречен.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!