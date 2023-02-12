Американские Bradley для ВСУ уже в Европе



















В Германию уже прибыли боевые машины пехоты (БМП) Bradley для Украины от Минобороны США, пишут "Комментарии". Об этом сообщила германская газета Die Zeit. Технику доставило в германский порт в Бремергафене судно Arc Integrity.

В Германию прибыл корабль с 60 БМП Bradley для ВСУ

Помощь для Вооруженных сил Украины от Америки прибыли еще в пятницу, 10 февраля. По данным издания на борту судна находились три типа военных машин:

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- БМП Bradley,

- ЗРК Avenger,

- БРЕМ M88A2.

Судно Arc Integrity разгрузили в Бремерхафене. Военная техника пока остается в порту, однако вскоре отправится на восток. Это часть соглашения США о военной помощи на 2,85 миллиарда долларов, объявленного в начале этого года.

В Транспортном командовании Вооруженных сил США 30 января сообщили, что боевые машины пехоты Bradley отправились в Украину. Корабль отплыл из Северного Чарльстона в штате Южная Каролина.





Как писали "Комментарии", новые высокоточные ракеты GLSDB производства компании Boeing станут частью последнего пакета вооружений США для Украины. Новая ракетная система не появится в Украине в ближайшее время. Официальный представитель производителя сообщил, что для первых поставок нужно около девяти месяцев и это после того, как США заключат контракт. Изготовление этих ракет будут финансироваться из пакета военной помощи США в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. По этому контракту планируют потратить не более 200 миллионов долларов.

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