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Американская компания наращивает производство HIMARS из-за войны в Украине

Lockheed Martin начнет больше производить артиллерийские ракетные установки.

19 октября 2022, 23:49
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Автор:

Slava Kot

Американская компания по изготовлению оружия Lockheed Martin планирует увеличить производство пусковых установок High Mobility Artillery Rocket System, более известных как HIMARS. Из-за войны в Украине существует большая потребность именно такого оружия в регионе.

Американская компания наращивает производство HIMARS из-за войны в Украине

High Mobility Artillery Rocket System. Фото из открытых источников

Генеральный директор Джим Тайклет рассказал инвесторам, что компания Lockheed Martin производит 60 установок в год, но стремится увеличить производство HIMARS до 96 единиц в год.

Всего 20 артиллерийских машин HIMARS создали серьезные проблемы на юге Украины для россиян. ВСУ закрепилась на окраинах Херсона и постоянно уничтожает склады оружия, мосты, пункты принятия решений и транспортные цепи российских кафиров благодаря высокоточным ударам с артиллерийских установок HIMARS.

Джим Тайклет рассказал об увеличении производства HIMARS вскоре после заключения контракта с Эстонией, которая планирует закупить несколько единиц этой техники для обеспечения военного превосходства.

Генеральный директор сообщил, что производство вырастет с пяти до восьми единиц готовой техники в месяц, кроме того компания планирует построить новый завод для увеличения мощностей. Именно поэтому это требует немного времени, отмечает Джим Тайклет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эстония и другие страны Балтии согласовали заказ по поставке HIMARS в их странах. Таким решением балтийские страны стремятся улучшить свои военные силы в регионе.

Также "Комментарии" писали, что президент США Джо Байден готов поставлять современные системы ПВО для Украины. Такие заявления Байдена прозвучали после террористического нападения России на Украину, которое произошло 10 октября. РФ запустила 84 ракеты



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Источник: https://mil.in.ua/uk/news/lockheed-martin-zbilshyt-vyrobnytstvo-rszv-himars-do-96-odynyts-na-rik/
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