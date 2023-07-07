Американцы рассказали о "самом плохом сценарии на ЗАЭС"

Даже самый плохой сценарий на ЗАЭС не будет представлять радиологическую опасность для населения, заявили представители Американского ядерного общества. Об этом сообщают "Комментарии".

Запорожская АЭС

"Шесть реакторов ЗАЭС были остановлены более десяти месяцев и они уже не производят достаточно тепла, чтобы вызвать скорый радиационный выброс. ЗАЭС разработана таким образом, чтобы противостоять природным и техногенным опасностям. Толстые железобетонные защитные конструкции защищают активные зоны реакторов и предназначены для защиты любых радиоактивных материалов от воздействия окружающей среды", – говорится в заявлении АЯО.

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В маловероятном случае, если структуры содержания будут нарушены, любой потенциальный выброс радиологического материала будет ограничен зоной непосредственно окружающей реакторы, отметили эксперты.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении России подорвать блоки ЗАЭС. Ссылаясь на данные разведки, он сообщил об установке на кровле блоков предметов, схожих на взрывоопасные. А Минздрав Украины распространил рекомендации, что делать в случае радиологической аварии и загрязнения. В Запорожье, расположенном в непосредственной близости от Энергодара, провели учения по эвакуации населения — планируется вывезти 138 тысяч человек, а в Николаеве мэр посоветовал горожанам сделать запасы еды и воды, на случай подрыва ЗАЭС.

Впрочем, Кирилл Буданов сделал новое заявление по ЗАЭС.

"Сейчас в результате совершения определенных действий уровень угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС идет на убыль. О полном устранении рисков на атомной станции пока речь не идет, поскольку ЗАЭС продолжают контролировать российские оккупанты", — заявил глава ГУР Минобороны Украины.

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