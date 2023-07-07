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Американцы рассказали о "самом плохом сценарии на ЗАЭС"

Американские ученые говорят, что даже при самом пессимистичном сценарии последствия подрыва или аварии будут ограниченными

7 июля 2023, 23:59
Автор:
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Константин Куликов
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Даже самый плохой сценарий на ЗАЭС не будет представлять радиологическую опасность для населения, заявили представители Американского ядерного общества. Об этом сообщают "Комментарии".

Американцы рассказали о "самом плохом сценарии на ЗАЭС"

Запорожская АЭС

"Шесть реакторов ЗАЭС были остановлены более десяти месяцев и они уже не производят достаточно тепла, чтобы вызвать скорый радиационный выброс. ЗАЭС разработана таким образом, чтобы противостоять природным и техногенным опасностям. Толстые железобетонные защитные конструкции защищают активные зоны реакторов и предназначены для защиты любых радиоактивных материалов от воздействия окружающей среды", – говорится в заявлении АЯО.


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В маловероятном случае, если структуры содержания будут нарушены, любой потенциальный выброс радиологического материала будет ограничен зоной непосредственно окружающей реакторы, отметили эксперты.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении России подорвать блоки ЗАЭС. Ссылаясь на данные разведки, он сообщил об установке на кровле блоков предметов, схожих на взрывоопасные. А Минздрав Украины распространил рекомендации, что делать в случае радиологической аварии и загрязнения. В Запорожье, расположенном в непосредственной близости от Энергодара, провели учения по эвакуации населения — планируется вывезти 138 тысяч человек, а в Николаеве мэр посоветовал горожанам сделать запасы еды и воды, на случай подрыва ЗАЭС.

Впрочем, Кирилл Буданов сделал новое заявление по ЗАЭС.

"Сейчас в результате совершения определенных действий уровень угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС идет на убыль. О полном устранении рисков на атомной станции пока речь не идет, поскольку ЗАЭС продолжают контролировать российские оккупанты", — заявил глава ГУР Минобороны Украины.

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