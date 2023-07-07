logo

BTC/USD

30377.04

ETH/USD

1873.48

LTC/USD

97.22

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Сколько украинцев, несмотря на войну, считают себя счастливыми, – опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев, несмотря на войну, считают себя счастливыми, – опрос

Показатели практически не изменились с декабря 2021 года: 70% украинцев считают себя счастливыми, а 16% - нет

сегодня, 17:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Многим в мире это может показаться странным, но несмотря на продолжение военных действие большинство украинцев считают себя счастливыми людьми. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса киевского Международного института социологии.

Сколько украинцев, несмотря на войну, считают себя счастливыми, – опрос

Украинцы считают себя счастливыми. Фото из открытых источников

Социологи поинтересовались мнением украинцев в декабре 2021 года, в сентябре 2022 года, а также в мае 2023 года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В КМИС хотели увидеть динамику после начала полномасштабной войны. Как оказалось, в декабре 2021 года, перед полномасштабным вторжением российских войск, 71% украинцев говорили, что они счастливы, 15% придерживались другого мнения. И вот позади больше года войны, но в мае 2023 года, согласно опроса, 70% наших соотечественников считали себя счастливыми людьми. То есть, цифры практически не изменились.                                                                                             

Что касается возрастной категории, то социологи отмечают, что большинство среди счастливых людей – это молодые люди, а также состоятельные украинцы. Кроме того, сейчас заметно, что от Запада до Востока уменьшается доля тех, кто счастлив, хотя даже среди респондентов, которые до 24 февраля 2022 года жили на Востоке, большинство считают себя счастливыми.

Читайте также на портале "Комментарии" — может ли Запад склонить Украину к переговорам – о чем говорят консультации США и РФ. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию.

Также издание "Комментарии" сообщало – каких отношений украинцы хотели бы с Россией – опрос.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1257&page=1&fbclid=IwAR2-wcBmkvrvnh-2sXdiBONwPjPF0cjT4L2bn9a9n-quw-C8gTauG51isew
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!