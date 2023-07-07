Сколько украинцев, несмотря на войну, считают себя счастливыми, – опрос

Многим в мире это может показаться странным, но несмотря на продолжение военных действие большинство украинцев считают себя счастливыми людьми. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса киевского Международного института социологии.

Украинцы считают себя счастливыми. Фото из открытых источников

Социологи поинтересовались мнением украинцев в декабре 2021 года, в сентябре 2022 года, а также в мае 2023 года.

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В КМИС хотели увидеть динамику после начала полномасштабной войны. Как оказалось, в декабре 2021 года, перед полномасштабным вторжением российских войск, 71% украинцев говорили, что они счастливы, 15% придерживались другого мнения. И вот позади больше года войны, но в мае 2023 года, согласно опроса, 70% наших соотечественников считали себя счастливыми людьми. То есть, цифры практически не изменились.

Что касается возрастной категории, то социологи отмечают, что большинство среди счастливых людей – это молодые люди, а также состоятельные украинцы. Кроме того, сейчас заметно, что от Запада до Востока уменьшается доля тех, кто счастлив, хотя даже среди респондентов, которые до 24 февраля 2022 года жили на Востоке, большинство считают себя счастливыми.

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