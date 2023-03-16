Американцы рассказали о двух сценариях украинского контрнаступления

Возможное контрнаступление Украины начнется в мае. При этом возможны два сценария боевых действий, сообщают "Комментарии" со ссылкой на американское издание Politico. Причем, первый более реалистичный, второй — менее.

Україна повертає своє

Согласно первому, украинская армия будет двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, отрезая российский так называемый "сухопутный мост" в Крым.

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Согласно второму варианту событий, ВСУ ударят с Херсона в сторону Крыма. По мнению журналистов американского издания, этот вариант считается менее реалистичным. По их данным, на этом участке фронта Россия возвела множество укрепрайонов на восточном берегу Днепра и штурм этих позиций будет стоить Украине больших потерь. Кроме того, по мнению издания, на этом участке фронта у Украины нет достаточного количества живой силы для успешной десантной операции для прорыва такого укрепрайона.

Тем не менее, по данным издания, сейчас американские партнеры в ускоренном темпе готовят украинских военнослужащих к весеннему наступлению.

"Украина не может терять время", — цитирует издание министра обороны США Ллойда Остина.

Говоря об американских обязательствах по обеспечению предстоящего контрнаступления, Остин отметил:

"Это включает в себя доставку нашей бронетехники на поле боя и обеспечение того, чтобы украинские солдаты как можно скорее получали обучение, запасные части и техническое обслуживание, которые им необходимы для использования этих новых систем", — говорит глава Пентагона.

В целом, по оценкам официальных лиц США, в войне Украина потеряла более 100 000 военнослужащих, включая самых опытных солдат. Многие из этих потерь происходят в Бахмуте, где обе стороны несут огромные потери.

Как утверждают американские журналисты, за закрытыми дверями официальные лица США настаивают на том, чтобы Киев экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь. Особенно это касается боев в Бахмуте.

"Некоторые в Пентагоне считают, что они слишком быстро сжигают боеприпасы", — сказал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий вооруженными силами США в Европе. При этом он же добавляет: "Извините, они ведут масштабную борьбу за выживание своей страны против врага, который имеет огромные преимущества в артиллерийских боеприпасах и не сдается".



В дополнение к отправке оружия и обучению, высокопоставленные американские генералы в этом месяце принимали украинских военных в Висбадене, Германия, для серии кабинетных учений, чтобы помочь Киеву отработать следующий этап войны.

Отечественные эксперты уверены в том, что контрнаступление Украины будет "уникальным". Пока же стало известно, как США отреагировали на решение Владимира Зеленского не оставлять Бахмут.





